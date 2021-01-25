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    Трабукки: В октябре Кокорин был недостаточно хорош для «Фиорентины», а спустя три месяца — наоборот

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    Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал трансфер нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    В летнее трансферное окно он пытался трудоустроить россиянина в Италии, но тогда «Фиорентина» не захотела подписывать контракт с Кокориным на правах свободного агента.

    «Я хорошо знаю этого футболиста. Он остается хорошим игроком даже после того, как много пропустил из-за травмы в последние полгода.

    Этим летом я начал переговоры с Даниэле Праде (спортивный директор "Фиорентины" — прим.ред.).

    Я предложил сделку, потому что несколько месяцев назад переход в качестве свободного агента мне казался интересным. Сейчас это было не так интересно, потому что Кокорин стоит 4 миллиона евро.

    Почему клуб захотел приобрести Кокорина именно сейчас? Я не могу этого объяснить.

    Игрок, которого можно было приобрести как свободного агента в октябре, был недостаточно хорош для "Фиорентины", а спустя три месяца — наоборот.

    Я не понимаю, что произошло за эти три месяца, ради чего клуб заплатил деньги. "Фиорентина" нашла какую-то причину "отцепить" меня, когда я предлагал им Кокорина за бесплатно, предпочитая иметь дело с другими посредниками, попросившими 4 миллиона.

    Соответственно, я хуже других понимаю рыночную стратегию "Фиорентины". Но в настоящий момент я этим горжусь», — сказал Трабукки в интервью Firenze Viola.

    Кокорин стал футболистом «Спартака» в августе 2020 года после того, как закончился его контракт с «Зенитом». В нынешнем сезоне форвард провел 10 матчей и забил 2 мяча.

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