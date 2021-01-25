Трабукки: В октябре Кокорин был недостаточно хорош для «Фиорентины», а спустя три месяца — наоборот

Футбольный агентпрокомментировал трансфер нападающегоиз «

В летнее трансферное окно он пытался трудоустроить россиянина в Италии, но тогда «Фиорентина» не захотела подписывать контракт с Кокориным на правах свободного агента.

«Я хорошо знаю этого футболиста. Он остается хорошим игроком даже после того, как много пропустил из-за травмы в последние полгода.

Этим летом я начал переговоры с Даниэле Праде (спортивный директор "Фиорентины" — прим.ред.).

Я предложил сделку, потому что несколько месяцев назад переход в качестве свободного агента мне казался интересным. Сейчас это было не так интересно, потому что Кокорин стоит 4 миллиона евро.

Почему клуб захотел приобрести Кокорина именно сейчас? Я не могу этого объяснить.

Игрок, которого можно было приобрести как свободного агента в октябре, был недостаточно хорош для "Фиорентины", а спустя три месяца — наоборот.

Я не понимаю, что произошло за эти три месяца, ради чего клуб заплатил деньги. "Фиорентина" нашла какую-то причину "отцепить" меня, когда я предлагал им Кокорина за бесплатно, предпочитая иметь дело с другими посредниками, попросившими 4 миллиона.

Соответственно, я хуже других понимаю рыночную стратегию "Фиорентины". Но в настоящий момент я этим горжусь», — сказал Трабукки в интервью Firenze Viola.

Кокорин стал футболистом «Спартака» в августе 2020 года после того, как закончился его контракт с «Зенитом». В нынешнем сезоне форвард провел 10 матчей и забил 2 мяча.