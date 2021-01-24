«Реймс» обыграл «Брест», «Метц» взял верх над «Нантом»

В матче 21-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный гол забил нападающий Натанаэль Мбюкю, отличившийся в конце первого тайма.

Футбол. Франция. Лига 1 Реймс — Брест 1:0 Гол: 1:0 Натанаэль Мбюкю (40') Реймс: Предраг Райкович, Ваут Фас, Гислейн Конан, Юнис Абдельхамид, Томас Фоке, Ксавье Шавалерен, Натанаэль Мбюкю, Матьё Кафаро, Мусса Думбия (Дерек Кутеса, 68'), Mouhamadou Drammeh, Булайе Диа (Эль Билал Туре, 80') Брест: Готье Ларсоннёр, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Ронаэль Пьер-Габриэль, Кристоф Эрей, Харис Белькебла, Поль Бастьен Лан (Жеан Лукас, 72'), Франк Онора, Ромен Филиппото (Ирвин Кардона, 58'), Стив Мунье (Гаэтен Шарбонье, 72'), Ромен Февр Предупреждения: Матьё Кафаро (70'), Ваут Фас (75'), Юнис Абдельхамид (83')

«Реймс» набрал 26 очков и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице лиги 1. «Брест», имея в активе 24 очка, занимает 14-е место.

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В другом матче отчетного тура «Метц» на своем поле переиграл «Нант» — 2:0.

Хозяева победили благодаря голу Аарона Лейя-Исеки. Уже в компенсированное время счет удвоил Фарид Булайя.

Футбол. Франция. Лига 1 Метц — Нант 2:0 Голы: 1:0 Аарон Исека Лея (35'), 2:0 Фарид Булайя (90') Метц: Александр Укиджа, Дилан Бронн, Джон Бойе, Бубакар Куяте, Матьё Юдоль, Викторьен Ангбан (Мамаду Фофана, 78'), Фарид Булайя, Pape Sarr, Фабьен Сентонс, Аарон Исека Лея (Тьерри Амброз, 64'), Вагнер да Силва (Lamine Gueye, 64') Нант: Альбан Лафон, Андрей Жиротто, Николя Паллуа, Шарль Траоре, Sebastien Corchia, Мехди Абейд, Людовик Блас (Кадер Бамба, 76'), Маркус Режис Коко, Абдулайе Туре (Рено Эмон, 88'), Калифа Кулибали, Рандаль Коло Муани (Моузес Саймон, 46') Предупреждения: Вагнер да Силва (29'), Маркус Режис Коко (66'), Pape Sarr (85'), Фарид Булайя (89')

Встреча «Дижона» и «Страсбура» завершилась с ничейным счетом — 1:1.