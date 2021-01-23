«Боруссия» М — «Боруссия» Д: счет матча 4:2, обзор голов

Менхенгладбахскаядодержала домашнюю победу над(4:2) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль оформил Нико Эльведи, еще по разу отличились Рами Бенсебени и Маркус Тюрам.

За гостей два мяча в течение шести минут оформил Эрлинг Холанд.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Боруссия Д 4:2 Голы: 1:0 Нико Эльведи (11'), 1:1 Эрлинг Холанн (22'), 1:2 Эрлинг Холанн (28'), 2:2 Нико Эльведи (32'), 3:2 Рами Бенсебаини (49'), 4:2 Марку Тюрам (78') Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Денис Закария (Патрик Херрман, 84'), Йонас Хофман (Марку Тюрам, 65'), Флориан Нойхаус, Ларс Штиндль (Ханнес Вольф, 70'), Алассан Плеа (Брил Эмболо, 70') Боруссия Д: Роман Бюрки, Матеу Морей (Steffen Tigges, 87'), Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Джейдон Санчо, Марко Ройс (Джованни Рейна, 71'), Юлиан Брандт, Jude Bellingham (Youssoufa Moukoko, 79'), Эмре Джан, Эрлинг Холанн Предупреждение: Кристоф Крамер (89')

После этой победы менхенгладбахцы вышли на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. Дортмундцы находятся на пятой строчке.