Где смотреть Сток Сити — Уотфорд: во сколько прямая трансляция матча в английском Чемпионшипе 22.01.2021

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Сток Сити» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сток Сити» — «Уотфорд». Коэффициент ставки — 4.65.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уотфорд»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сток Сити» — «Уотфорд».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.