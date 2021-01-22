Где смотреть Сток Сити — Уотфорд: во сколько прямая трансляция матча в английском Чемпионшипе 22.01.2021

Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Сток Сити» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сток Сити» — «Уотфорд». Коэффициент ставки — 4.65.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уотфорд»).
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