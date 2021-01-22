«Сток Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставка (к. 4.65) на Чемпионшип 22 января 2021 года

«Сток Сити» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 26-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 22 января, начало — в 22:45 мск. «Сток Сити» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сток Сити»

«Сток» после 25-ти сыгранных матчей находится на седьмом месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

Последние полтора месяца стали для «Стока» настоящим провалом. В девяти предыдущих турах команда одержала лишь одну победу — месяц назад «Сток» с трудом выиграл дома у «Блэкберна».

На данный момент безвыигрышная серия составляет пять матчей, при этом в четырех случаях была зафиксирована ничья.

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В четырех предыдущих матчах на своем поле «Сток» одержал только одну победу и забил лишь три мяча.

«Уотфорд»

Тем временем «Уотфорд» занимает третье место. Судя по всему, клуб из пригорода Лондона настроен с первой попытки вернуться в Премьер-лигу.

В прошлом туре «Уотфорд» выиграл дома у «Барнсли», а перед этим была победа над «Хаддерсфилдом».

Также стоит отметить домашнюю победу над «Норвичем» в конце декабря.

«Уотфорд» почти идеально играет на своем поле, а вот гостевые матчи даются не так легко. На выезде у команды пока лишь две победы.

Прогноз и ставка

На «Сток Сити» в этом матче можно поставить за 3.28, такой же коэффициент на ничью, а победу «Уотфорда» букмекеры предлагают за 2.34.

Это Чемпионшим, тут рассуждения о фаворитах и аутсайдерах вообще не имеют никакого значения. Обыграть лидера может даже команда с последнего места. Легко.

Поэтому пойдем другим путем — поставим на голы. Например, отличный вариант ставка на тотал больше 2,0 за 1.76.

Либо же такой вариант — ничья + обе команды забьют за 4.65. 1:1 — и все довольны. Но это не точно.