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    Алькарас проиграет Корде?

    Корда — Алькарас. Ставка (к. 1.95) и прогноз на «Ролан Гаррос» 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Себастьяна Корды в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Корда — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Корда

    Американец уверенно добрался до третьего раунда, до сих пор проиграв лишь один сет.

    На старте турнира Себастьян одержал победу над французом Арольдом Майо — 6:2, 7:6, 6:4.

    В следующем матче Корда выиграл у южнокорейца Сун Ву Квона — 6:4, 6:4, 1:6, 6:3. В третьем сете действительно случился сбой, но в остальных партиях он все-таки контролировал ситуацию на корте.

    Примечательно, что весной Корда ни разу не выиграл больше одного матча на грунте. Но его результаты очень часто зависят не от уровня игры, а от функционального состояния. С выносливостью у Себастьяна всегда были проблемы.

    Алькарас

    Карлос во втором круге одержал победу над Йеспером де Йонгом — 6:3, 6:4, 2:6, 6:2.

    Вопреки ожиданиям, испанец провел не лучший матч. Первые три сета точно не разочаровали зрителей — на корте была борьба.

    После матча Алькарас попросил не удивляться, отметив, что сейчас рейтинг очень часто не имеет значения. Безусловно, для многих стали сюрпризом проблемы Карлитоса в игре против 176-й ракетки мира.

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    В любом случае, все равно осталось ощущение, что Алькарас не готов к борьбе за титул.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 6.75, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: два года назад Карлос проиграл Себастьяну на грунте в Монте-Карло. Правда, через несколько месяцев испанец взял реванш, обыграв американца на «Ролан Гаррос».

    Скорее всего, до сенсации в предстоящем матче не дойдет, но не уверены, что Алькарасу хватит трех сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 31,5 за 1.95.

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    Корда — Алькарас. Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Себастьяна Корды в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Корда — Алькарас с коэффициентом 1.95.
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