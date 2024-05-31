Корда
Американец уверенно добрался до третьего раунда, до сих пор проиграв лишь один сет.
На старте турнира Себастьян одержал победу над французом Арольдом Майо — 6:2, 7:6, 6:4.
В следующем матче Корда выиграл у южнокорейца Сун Ву Квона — 6:4, 6:4, 1:6, 6:3. В третьем сете действительно случился сбой, но в остальных партиях он все-таки контролировал ситуацию на корте.
Примечательно, что весной Корда ни разу не выиграл больше одного матча на грунте. Но его результаты очень часто зависят не от уровня игры, а от функционального состояния. С выносливостью у Себастьяна всегда были проблемы.
Алькарас
Карлос во втором круге одержал победу над Йеспером де Йонгом — 6:3, 6:4, 2:6, 6:2.
Вопреки ожиданиям, испанец провел не лучший матч. Первые три сета точно не разочаровали зрителей — на корте была борьба.
После матча Алькарас попросил не удивляться, отметив, что сейчас рейтинг очень часто не имеет значения. Безусловно, для многих стали сюрпризом проблемы Карлитоса в игре против 176-й ракетки мира.
В любом случае, все равно осталось ощущение, что Алькарас не готов к борьбе за титул.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 6.75, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: два года назад Карлос проиграл Себастьяну на грунте в Монте-Карло. Правда, через несколько месяцев испанец взял реванш, обыграв американца на «Ролан Гаррос».
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Скорее всего, до сенсации в предстоящем матче не дойдет, но не уверены, что Алькарасу хватит трех сетов для выхода в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 31,5 за 1.95.