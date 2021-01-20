Где смотреть Вильярреал — Гранада: во сколько прямая трансляция матча в испанской Примере 20.01.2021

В 23:30 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Гранада» — «Вильярреал» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вильярреал» — «Гранада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Гранада»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Гранада».

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