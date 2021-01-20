ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТрансферный дайджест. 12-18 января «Атлетик» выиграл Суперкубок ИспанииИсторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси «Монреаль»НХЛ. Дебютный гол Романова, два очка Свечникова и очередной шатаут Варламова
  • 11:30
    • Геркус отказался от участия в выборах президента ФНЛ
  • 09:24
    • «Голден Стэйт» вырвал победу у «Лейкерс», «Бруклин» выиграл у «Милуоки»
  • 07:47
    • Названа сумма, потраченная футбольными клубами России на трансферы
  • 07:00
    • «Реал» согласовал контракт с защитником «Баварии»
  • 00:59
    • «Арсенал» разгромил «Ньюкасл», Обамеянг забил два мяча
  • 00:47
    • Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Кальяри»
  • 00:37
    • Уткин: Происходит гибель ЦСКА
    Все новости спорта

    «Вильярреал» беспроигрышную серию на своем поле?

    «Вильярреал» — «Гранада». Прогноз и ставка (к. 2.40) на чемпионат Испании по футболу 20 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на Гренаду Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Гранада»
    В текущем чемпионате Испании «Вильярреал» ни разу не проигрывал на своем поле
    «Вильярреал» встретится на своем поле с «Гранадой» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 января, начало — в 23:30 мск. «Вильярреал» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 20 Января 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 23:30 Гранада Гранада
  • Гранада
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
    •

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» после 18-ти сыгранных матчей занимает четвертое место, и сейчас вряд ли кто-то станет отрицать, что это один из главных претендентов на одну из путевок в Лигу чемпионов.

    2021-й «Вильярреал» начал с домашней победы над «Леванте», после чего разгромил в гостях «Сельту» со счетом 4:0. Примечательно, что в Виго «Желтая субмарина» забила четыре мяча уже к 31-й минуте.

    Также важно знать, что «Вильярреал» в 15-ти предыдущих в рамках Ла Лиги потерпел только одно поражение — это была гостевая игра против «Севильи».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем чемпионате «Вильярреал» ни разу не проигрывал на своем поле.

    «Гранада»

    «Гранада» после 18-ти туров находится в таблице на седьмой строчке. На место в Лиге чемпионов команда, конечно же, не замахнется, банально не хватит кадровых ресурсов, а вот на путевку в Лигу Европы — запросто. К слову, в следующем месяце «Гранаду» ждут матчи с «Наполи» в плей-офф текущего розыгрыша ЛЕ.

  • Трансферный дайджест. 12-18 января
  • Избавится ли «Реал»от бельгийского хавбека, вернется ли голландский бомбардир в «Спартак», удержит ли «Тоттенхэм» полузащитника и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В прошлом туре Ла Лиги «Гранада» одержала победу над «Осасуной», но перед этим была два неудачных матча — поражения от «Эйбара» и «Барселоны» с общим счетом 0:6.

    Стоит также отметить, что в восьми гостевых матчах у «Гранады» пять поражений и 16 пропущенных мячей. Выездные матчи команде даются с трудом, в отличие, от домашних.

    Прогноз и ставка

    На «Вильярреал» можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Гранады» — за 7.80.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    В прошлом сезоне матч между этими командами на поле «Вильярреала» завершился со счетом 4:4 — настоящий триллер. Но сейчас вряд ли стоит рассчитывать на такую результативность.

    Скорее всего, хозяева выиграют с преимуществом в один-два мяча.

    Ставка — победа «Вильярреала» + тотал матча больше 1,5 за 1.88.

    Также, учитывая слабую игру «Гранаду» в гостях, можно обратить внимание на ставку голы «Вильярреала» в обоих таймах за 2.40.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мирандес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кадис — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии
  • Исторический позор «Баварии»
    • 19:08 14/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    «Вильярреал» — «Гранада» 19.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.88.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры