«Вильярреал» — «Гранада». Прогноз и ставка (к. 2.40) на чемпионат Испании по футболу 20 января 2021 года

«Вильярреал» встретится на своем поле с «Гранадой» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 января, начало — в 23:30 мск. «Вильярреал» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» после 18-ти сыгранных матчей занимает четвертое место, и сейчас вряд ли кто-то станет отрицать, что это один из главных претендентов на одну из путевок в Лигу чемпионов.

2021-й «Вильярреал» начал с домашней победы над «Леванте», после чего разгромил в гостях «Сельту» со счетом 4:0. Примечательно, что в Виго «Желтая субмарина» забила четыре мяча уже к 31-й минуте.

Также важно знать, что «Вильярреал» в 15-ти предыдущих в рамках Ла Лиги потерпел только одно поражение — это была гостевая игра против «Севильи».

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем чемпионате «Вильярреал» ни разу не проигрывал на своем поле.

«Гранада»

«Гранада» после 18-ти туров находится в таблице на седьмой строчке. На место в Лиге чемпионов команда, конечно же, не замахнется, банально не хватит кадровых ресурсов, а вот на путевку в Лигу Европы — запросто. К слову, в следующем месяце «Гранаду» ждут матчи с «Наполи» в плей-офф текущего розыгрыша ЛЕ.

В прошлом туре Ла Лиги «Гранада» одержала победу над «Осасуной», но перед этим была два неудачных матча — поражения от «Эйбара» и «Барселоны» с общим счетом 0:6.

Стоит также отметить, что в восьми гостевых матчах у «Гранады» пять поражений и 16 пропущенных мячей. Выездные матчи команде даются с трудом, в отличие, от домашних.

Прогноз и ставка

На «Вильярреал» можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Гранады» — за 7.80.

В прошлом сезоне матч между этими командами на поле «Вильярреала» завершился со счетом 4:4 — настоящий триллер. Но сейчас вряд ли стоит рассчитывать на такую результативность.

Скорее всего, хозяева выиграют с преимуществом в один-два мяча.

Ставка — победа «Вильярреала» + тотал матча больше 1,5 за 1.88.

Также, учитывая слабую игру «Гранаду» в гостях, можно обратить внимание на ставку голы «Вильярреала» в обоих таймах за 2.40.