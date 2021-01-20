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    Ловрен назвал главную проблему РПЛ

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    Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что мешает развитию российской Премьер-лиги.

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен

    «Думаю, что лимит на легионеров — одна из главных проблем российской лиги. Не всегда можно обойтись только лишь доморощенными игроками. Такая ситуация везде, даже в Хорватии. У нас довольно много классных игроков на разных позициях, но без привлечения футболистов из-за рубежа невозможно стать лучше, добиться большего успеха. Это очень важно.

    А вообще, это очень глубокий вопрос. Не хочу сказать, что в России мало талантливых игроков, но население Хорватии — всего три с половиной миллиона человек, а в России живет 120 миллионов. При этом в очном матче на чемпионате мира победили мы — и прошли в финал. И талантов у нас так много. Я не могу объяснить, почему так происходит.

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    • Если бы я был руководителем лиги, то хотел бы видеть свой чемпионат в списке пяти сильнейших. Конечно, нужны какие-то правила, и российские игроки должны выходить на поле. Было бы глупо, если бы россияне не играли в чемпионате России. Но с лимитом будет очень сложно пробиться в топ-5. Нужно, чтобы в лиге была конкуренция. Знаю, что в России нет проблем с ресурсами, что у многих клубов хорошее финансирование, и это действительно странно, почему успешные клубы не используют эти преимущества», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».

    В настоящее время в РПЛ действует формат лимита «8+17», который разрешает одновременно находиться на поле восьми легионерам.

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