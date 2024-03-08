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    «Локомотив» выбьет из гонки действующего обладателя Кубка?

    «Локомотив» — ЦСКА. Ставка (к. 1.88) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    ЦСКА — «Локомотив». Третий матч серии
    В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 8 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Локомотив» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 08 Марта 2024 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: На финишной прямой регулярного сезона ярославцы соперничали с «Динамо» и СКА за первую строчку на Западе, но в итоге заняли третье место, отстав от лидера на 5 баллов.

    Последние матчи: Оставаясь в хорошем игровом тонусе, «Локомотив» вошел в серию с ЦСКА в статусе фаворита, однако в первой же игре устроился на крупное поражение всухую (0:4).

    Локомотив — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

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    В дебютной встрече «Локомотив» не был настолько безнадежным, как это показал итоговый результат, поэтому едва ли кого-то удивило то, что ярославцам удалось восстановить равенство в следующем матче (2:1).

    При 1:1 в серии команда Игоря Никитина приехала в Москву, где оформила тяжелейшие победы, выдержав давление со стороны соперника (3:2 ОТ, 2:1). Так, в преддверии возвращения в Ярославль «Локомотив» вплотную приблизился к четвертьфиналу — 3:1.

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: На момент публикации в составе «Локомотива» нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Продемонстрировав безупречное умение терпеть и действовать по ситуации, «Локомотив» в буквальном смысле выстрадал право закончить эту серию на домашней площадке.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Весь регулярный сезон столичный клуб провел в компании тех, кого принято называть «середняки». В итоге чемпионат он закончил на шестом месте на Западе, набрав 76 очков.

    Последние матчи: Будучи последним по хронологии обладателем Кубка Гагарина, ЦСКА вошел в этот плей-офф раунд, примкнув к группе аутсайдеров.

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    • Тем не менее это не помешало ЦСКА выдать образцовый первый матч, в котором Иван Федотов отразил 38 бросков, а «армейцы» — с 17,39% реализации — добились разгромной победы всухую (4:0).

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    Однако в трех остальных встречах команда Сергея Федорова столкнулась с несгибаемым сопротивлением ярославцев, из-за чего все их попытки физически продавить соперника оказались безуспешными (1:2, 2:3 ОТ, 1:2).

    Не сыграют: Этот матч из-за повреждения пропустит Марсель Ибрагимов.

    Состояние команды: Ни в одном из трех проигранных матчей ЦСКА не был плох, команда, играя на пределе своих возможностей, уперлась в ярославскую стену, пробить которую в текущих условиях почти нереально.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» победил в семи матчах из последних девяти

    • Только в одной игре из восьми последних ярославцы пропустили больше двух голов

    • В пяти матчах ЦСКА на выезде из восьми последних общая результативность доходила до рубежа 5+ голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.42, ничья — в 3.60, а победа ЦСКА — в 2.89.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.34, на тотал меньше 4.5 — за 1.60.

    Прогноз: «Локомотиву» пришлось через многое пройти в столице, где по ходу матчей ярославцы умело играли на удержание. Теперь команда, находясь в шаге от 1/4, приложит все усилия, чтобы провести аналогичную игру на домашнем льду.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.88.

    Прогноз: В таком ответственном матче команда Никитина постарается избежать результативных ошибок и взять игру под контроль, насколько это будет возможно.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет ни одного периода за 2.70.

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    Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 1.88. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» выбьет из гонки действующего обладателя Кубка?
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