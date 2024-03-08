В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Италии, в Бундеслиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Наполи» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии

«Наполи», похоже, начинает приходить в себя. А это значит, что руководство не зря решилось на еще одну смену главного тренера.

После назначения Франческо Кальцоны неаполитанцы пока не потерпели ни одного поражения.

В первом матче под руководством нового тренера «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), а еще через несколько поделил очки с «Кальяри».

Но самое интересное началось чуть позже. В самом конце февраля действующий чемпион Италии разбил «Сассуоло» (6:1) благодаря хет-трику Виктора Осимхена и дублю Хвичи Кварацхелии.

Март «Наполи» начал с домашней победы над «Ювентусом» (2:1). Один из двух мячей в ворота «Старой синьоры» отправил Кварацхелия, который наконец-то начал показывать свой лучший футбол.

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В общем, «Наполи» в порядке, Кальцона быстро разобрался, что к чему, поэтому вполне вероятно, что «Торино» отправится домой с пустыми руками.

Ставка: победа «Наполи» за 1.83.

«Штутгарт» — «Унион» Берлин

Футбол. Чемпионат Германии

«Штутгарт», вопреки всем прогнозам, закрепился в топ-4, и всё идет к тому, что в следующем сезоне на их домашнем стадионе снова заиграет гимн Лиги чемпионов.

«Швабы» вряд ли вмешаются в разборки «Байера» и «Баварии», их главная цель — сохранить отрыв от дортмундской «Боруссии» и «Лейпцига», который на данный момент составляет шесть и семь очков соответственно.

Беспроигрышная серия «Штутгарта» в Бундеслиге составляет уже шесть очков. На этом отрезке команда Себастьяна Хенесса одержала пять побед.

«Унион» в прошлом туре проиграл на своем поле «Дортмунду», но перед этим у него была серия из четырех матчей без поражений.

В любом случае, логично предположить, что «Штутгарт» снова выиграет. «Швабы» в среднем за матч на своем поле забивают три гола — оборона «Униона» вряд ли остановит столь мощное нападение.

Ставка: победа «Штутгарта» за 1.49.

«Ницца» — «Монпелье»

Футбол. Чемпионат Франции

«Ницца» по-прежнему может похвастаться лучшей обороной в лиге, но сейчас уже нет уверенности в том, что она завершит сезон в топ-3.

Команда Франческо Фарьоли ни разу не выиграла в пяти предыдущих турах и опустилась в таблице на пятое место.

На этом отрезке клуб с Лазурного берега потерпел три поражения и дважды сыграл вничью (в обоих случаях был зафиксирован ужасный счет 0:0).

На фоне конкурентов «Ницца» в последнее время выглядит очень блекло. Очевидно, что это спад, и пока сложно сказать, как долго он будет продолжаться.

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«Монпелье», в свою очередь, тоже не впечатляет. Более того, гости не так давно свалились в зону вылета. В том числе из-за ужасных результатов в гостях: команда Мишеля Тер-Закаряна проиграла шесть из семи предыдущих матчей на выезде.

Возможно, «Ницца» обыграет проблемный «Монпелье», но здесь все равно лучше взять скромную ставку на голы.

Ставка: тотал больше 2,0 за 1.48.

Общий коэффициент — 4.03.