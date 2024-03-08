ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиРеванш О’Мэлли и Веры, возвращение Порье и Петра Яна. Анонс карда UFC 299 Вирджил Ван Дейк и Дарвин Нуньес«Спарта» — «Ливерпуль». Онлайн «Милан»«Милан» — «Славия». Онлайн
    Все новости спорта

    «Наполи» и «Штутгарт» проведут мастер-класс для гостей

    Экспресс дня 8 марта. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Италии, в Бундеслиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Наполи» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Наполи», похоже, начинает приходить в себя. А это значит, что руководство не зря решилось на еще одну смену главного тренера.

    После назначения Франческо Кальцоны неаполитанцы пока не потерпели ни одного поражения.

    В первом матче под руководством нового тренера «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), а еще через несколько поделил очки с «Кальяри».

    Но самое интересное началось чуть позже. В самом конце февраля действующий чемпион Италии разбил «Сассуоло» (6:1) благодаря хет-трику Виктора Осимхена и дублю Хвичи Кварацхелии.

    Март «Наполи» начал с домашней победы над «Ювентусом» (2:1). Один из двух мячей в ворота «Старой синьоры» отправил Кварацхелия, который наконец-то начал показывать свой лучший футбол.

    Все прогнозы на Серию А

    В общем, «Наполи» в порядке, Кальцона быстро разобрался, что к чему, поэтому вполне вероятно, что «Торино» отправится домой с пустыми руками.

    Ставка: победа «Наполи» за 1.83.

    «Штутгарт» — «Унион» Берлин

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Штутгарт», вопреки всем прогнозам, закрепился в топ-4, и всё идет к тому, что в следующем сезоне на их домашнем стадионе снова заиграет гимн Лиги чемпионов.

  • Что смотреть в марте: «Ливерпуль» — «Ман Сити», Der Klassiker, Лига чемпионов, квалификация Евро-2024
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в марте
  • 01/03/2024

    • «Швабы» вряд ли вмешаются в разборки «Байера» и «Баварии», их главная цель — сохранить отрыв от дортмундской «Боруссии» и «Лейпцига», который на данный момент составляет шесть и семь очков соответственно.

    Беспроигрышная серия «Штутгарта» в Бундеслиге составляет уже шесть очков. На этом отрезке команда Себастьяна Хенесса одержала пять побед.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Унион» в прошлом туре проиграл на своем поле «Дортмунду», но перед этим у него была серия из четырех матчей без поражений.

    В любом случае, логично предположить, что «Штутгарт» снова выиграет. «Швабы» в среднем за матч на своем поле забивают три гола — оборона «Униона» вряд ли остановит столь мощное нападение.

    Ставка: победа «Штутгарта» за 1.49.

    «Ницца» — «Монпелье»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Ницца» по-прежнему может похвастаться лучшей обороной в лиге, но сейчас уже нет уверенности в том, что она завершит сезон в топ-3.

    Команда Франческо Фарьоли ни разу не выиграла в пяти предыдущих турах и опустилась в таблице на пятое место.

    На этом отрезке клуб с Лазурного берега потерпел три поражения и дважды сыграл вничью (в обоих случаях был зафиксирован ужасный счет 0:0).

    На фоне конкурентов «Ницца» в последнее время выглядит очень блекло. Очевидно, что это спад, и пока сложно сказать, как долго он будет продолжаться.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Монпелье», в свою очередь, тоже не впечатляет. Более того, гости не так давно свалились в зону вылета. В том числе из-за ужасных результатов в гостях: команда Мишеля Тер-Закаряна проиграла шесть из семи предыдущих матчей на выезде.

    Возможно, «Ницца» обыграет проблемный «Монпелье», но здесь все равно лучше взять скромную ставку на голы.

    Ставка: тотал больше 2,0 за 1.48.

    Общий коэффициент — 4.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Туран — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Заря — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ноа — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Дамак — Аль-Вахда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Верес — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Раед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Аякс — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Штурм — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 8 марта с коэффициентом 4.03. Дата матча: 08.03.2024. Экспресс. «Наполи» и «Штутгарт» проведут мастер-класс для гостей
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры