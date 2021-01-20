Клопп рассказал о сроках восстановления Диогу Жоты

Главный тренер «Ливерпуля»дал интервью, в котором поделился информацией о состоянии травмированногои сроках его восстановления.

«Диогу Жота всё ещё не восстановился после травмы и находится в нескольких неделях от возвращения к тренировкам в общей группе. Я точно не знаю, как скоро это случится, но это точно не произойдёт в ближайшие одну или две недели.

Ему нужно время, травма была неприятной, и восстановление требует времени. Не имеет значения, насколько сильно я скучаю по игроку, потому что, когда футболист не с нами, мы не можем прибегнуть к его помощи.

Мы должны дать время Диогу на полное восстановление. Именно это мы и сделаем. В "Ливерпуле" все будут счастливы, когда, надеюсь, в ближайшем будущем он вернётся», — цитирует немца Sky Sports.