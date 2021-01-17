«Лилль» — «Реймс»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 20-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Счет в матче на 36-й минуте открыли гости — отличился косовский нападающий Арбер Зенели .

На 48-й минуте Жонатан Бамба сравнял счет, а в компенсированное время канадский форвард Джонатан Дэвид принес победу «Догам».

Футбол. Франция. Лига 1 Лилль — Реймс 2:1 Голы: 0:1 Арбер Зенели (36'), 1:1 Жонатан Бамба (48'), 2:1 Джонатан Дэвид (90') Лилль: Мик Меньян, Тьягу Джало, Свен Ботман, Жозе Фонте, Домагой Брадарич, Жонатан Бамба, Жонатан Иконе (Луис Араужо, 60'), Бенжамен Андре (Шека, 86'), Бубакари Сумаре, Джонатан Дэвид, Юсуф Язиджи (Timothy Weah, 81') Реймс: Предраг Райкович, Ваут Фас, Гислейн Конан, Юнис Абдельхамид, Томас Фоке, Ксавье Шавалерен, Морету Кассаман (Маршал Манетси, 60'), Матьё Кафаро, Арбер Зенели (Дерек Кутеса, 81'), Булайе Диа, Натанаэль Мбюкю (Эль Билал Туре, 73') Предупреждения: Морету Кассаман (31'), Тьягу Джало (85'), Луис Араужо (90')

«Лилль» набрал 42 очка и вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. Теперь «доги» делят лидерство по очкам с «ПСЖ». «Реймс» с 21 очком на 15- месте.