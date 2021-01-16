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    Чемпионат Шотландии могут приостановить

    Футбол Коронавирус в спорте Рейнджерс Селтик
    Чемпионат Шотландии могут приостановить из-за коронавируса, сообщает Sky Sports.

    Чемпионат Шотландии могут приостановить
    Чемпионат Шотландии могут приостановить

    Исполнительный директор футбольной ассоциации Шотландии Ян Максвелл обратился ко всем клубам чемпионата страны. Глава организации узнал, хотят они продолжить играть или приостановить сезон.

    Отмечается, в письме Максвелл упомянул, что один клуб чемпионата уже публично призвал к приостановке всего футбола.

    После 23 туров в чемпионате Шотландии лидирует «Рейнджерс» с 65 очками. Вторым идет «Селтик», набравший 44 очка и имеющий на три игры меньше.

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