Чемпионат Шотландии могут приостановить из-за коронавируса, сообщает Sky Sports.

Исполнительный директор футбольной ассоциации Шотландии Ян Максвелл обратился ко всем клубам чемпионата страны. Глава организации узнал, хотят они продолжить играть или приостановить сезон.

Отмечается, в письме Максвелл упомянул, что один клуб чемпионата уже публично призвал к приостановке всего футбола.

После 23 туров в чемпионате Шотландии лидирует «Рейнджерс» с 65 очками. Вторым идет «Селтик», набравший 44 очка и имеющий на три игры меньше.