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    ПСВ объявил о договоренности со «Спартаком» по трансферу Хендрикса

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    ПСВ и «Спартак» достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника Йоррита Хендрикса в московский клуб, сообщает официальный сайт клуба из Эйндховена.

    Йоррит Хендрикс
    Йоррит Хендрикс

    25-летний полузащитник подпишет контракт с «красно-белыми», если успешно пройдет медицинское обследование.

    «Йоррит был очень ценен для нас. Он пришел сюда в юном возрасте, вырос в важного игрока и внес большой вклад в завоевание нескольких трофеев», — заявил технический директор ПСВ Джон де Йонг.

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    • Отмечается, что Хендрикс отправится в Дубай 14 января, где «красно-белые» проводят зимние сборы.

    Ранее стало известно, что «Спартак» заплатит за Хендрикса 500 тысяч евро, а его зарплата в московском клубе составит около 1,2 миллиона евро в год.

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