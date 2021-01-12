ПСВ объявил о договоренности со «Спартаком» по трансферу Хендрикса

Йоррит Хендрикс
psv.nl
25-летний полузащитник подпишет контракт с «красно-белыми», если успешно пройдет медицинское обследование.
«Йоррит был очень ценен для нас. Он пришел сюда в юном возрасте, вырос в важного игрока и внес большой вклад в завоевание нескольких трофеев», — заявил технический директор ПСВ Джон де Йонг.
Отмечается, что Хендрикс отправится в Дубай 14 января, где «красно-белые» проводят зимние сборы.
Ранее стало известно, что «Спартак» заплатит за Хендрикса 500 тысяч евро, а его зарплата в московском клубе составит около 1,2 миллиона евро в год.