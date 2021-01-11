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    «Иокогама» продлила контракт с 53-летним футболистом

    Футбол Между тем Сборная Японии
    Японский клуб «Иокогама» объявил о продлении контракта с 53-летним футболистом Кадзуеси Миурой.

    «Иокогама» продлила контракт с 53-летним футболистом
    «Иокогама» продлила контракт с 53-летним футболистом

    Как сообщает пресс-служба команды, новое соглашение с нападающим подписано на сезон-2021.

    Отметим, что футболист ранее удерживал рекорд самого возрастного профессионального футболиста. Сейчас рекорд принадлежит египтянину Эззельдину Бахадеру, который провел два матча в профессиональном футболе в возрасте 74 лет.

    В прошлом розыгрыше чемпионата Японии он провел четыре матча и не забивал голов. В сентябре 2020 года Миура стал самым возрастным игроком в истории местной лиги.

    Миура дебютировал в сборной Японии в 1990 году и представлял ее на ЧМ-1998. За национальную команду он провел 89 матчей и забил 55 мячей.

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