«Иокогама» продлила контракт с 53-летним футболистом

Японский клубобъявил о продлении контракта с 53-летним футболистом

Как сообщает пресс-служба команды, новое соглашение с нападающим подписано на сезон-2021.

Отметим, что футболист ранее удерживал рекорд самого возрастного профессионального футболиста. Сейчас рекорд принадлежит египтянину Эззельдину Бахадеру, который провел два матча в профессиональном футболе в возрасте 74 лет.

В прошлом розыгрыше чемпионата Японии он провел четыре матча и не забивал голов. В сентябре 2020 года Миура стал самым возрастным игроком в истории местной лиги.

Миура дебютировал в сборной Японии в 1990 году и представлял ее на ЧМ-1998. За национальную команду он провел 89 матчей и забил 55 мячей.