«Иокогама» продлила контракт с 53-летним футболистом
globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба команды, новое соглашение с нападающим подписано на сезон-2021.
Отметим, что футболист ранее удерживал рекорд самого возрастного профессионального футболиста. Сейчас рекорд принадлежит египтянину Эззельдину Бахадеру, который провел два матча в профессиональном футболе в возрасте 74 лет.
2021シーズンも横浜FCで。— 横浜FC【公式】 (@yokohama_fc) January 11, 2021
BOA SORTE KAZU✨#yokohamafc #横浜FChttps://t.co/tfWFJz9LMl pic.twitter.com/iDAdXNiVZ9
В прошлом розыгрыше чемпионата Японии он провел четыре матча и не забивал голов. В сентябре 2020 года Миура стал самым возрастным игроком в истории местной лиги.
Миура дебютировал в сборной Японии в 1990 году и представлял ее на ЧМ-1998. За национальную команду он провел 89 матчей и забил 55 мячей.