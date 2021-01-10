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    «Рома» и «Интер» сыграли вничью

    «Рома» — «Интер»: счет 2:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 17 тура итальянской Серии А «Рома» и «Интер» разошлись ничьей со счетом 2:2.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку

    «Римляне» вышли вперед после гола Лоренцо Пеллегрини. Милан Шкриниар сравнял счет в начале второго тайма, а Ашраф Хакими дал «нерадзурри» преимущество.

    «Рома» избежала поражения благодаря голу Джанлуки Манчини.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Интер 2:2
    Голы: 1:0 Лоренцо Пеллегрини (17'), 1:1 Милан Шкриньяр (56'), 1:2 Ашраф Хакими (63'), 2:2 Джанлука Манчини (86') Рома: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини, Гонсало Вильяр, Жордан Верету (Бриан Кристанте, 79'), Леонардо Спинаццола (Бруно Перес, 73'), Генрих Мхитарян, Эдин Джеко (Борха Майораль, 89') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими (Александар Коларов, 82'), Артуро Видаль (Роберто Гальярдини, 82'), Николо Барелла, Маттео Дармиан (Эшли Янг, 34'), Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Иван Перишич, 77') Предупреждения: Ромелу Лукаку (43'), Крис Смоллинг (45'), Джанлука Манчини (65'), Алессандро Бастони (67'), Гонсало Вильяр (76'), Иван Перишич (90')

    «Интер» остается на втором месте с 37 очками. «Рома» идет третьей и отстает на 3 пункта от подопечных Антонио Конте.

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