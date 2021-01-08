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    Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Испании

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    В пятницу, 8 января, состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Испании, информирует Marca.

    Футболисты «Реала»
    Футболисты «Реала»

    Матчи данной стадии запланированы для проведения на 16, 17, 20 и 21 января.

    Результаты жеребьевки:

    «Корнелья» — «Барселона»
    «Алькояно» — «Реал»
    «Ибица» — «Атлетик»
    «Кордоба» — «Реал Сосьедад»
    «Леганес» — «Севилья»
    «Алькоркон» — «Валенсия»
    «Жирона» — «Кадис»
    «Спортинг» — «Бетис»
    «Эспаньол» — «Осасуна»
    «Фуэнлабрада» — «Леванте»
    «Райо Вальекано» — «Эльче»
    «Тенерифе» — «Вильярреал»
    «Пенья Депортива» — «Вальядолид»
    «Навалькарнеро» — «Эйбар»
    «Малага» — «Гранада»
    «Альмерия» — «Алавес».

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