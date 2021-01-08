Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Испании

Футболисты «Реала»
globallookpress.com
Матчи данной стадии запланированы для проведения на 16, 17, 20 и 21 января.
Результаты жеребьевки:
«Корнелья» — «Барселона»
«Алькояно» — «Реал»
«Ибица» — «Атлетик»
«Кордоба» — «Реал Сосьедад»
«Леганес» — «Севилья»
«Алькоркон» — «Валенсия»
«Жирона» — «Кадис»
«Спортинг» — «Бетис»
«Эспаньол» — «Осасуна»
«Фуэнлабрада» — «Леванте»
«Райо Вальекано» — «Эльче»
«Тенерифе» — «Вильярреал»
«Пенья Депортива» — «Вальядолид»
«Навалькарнеро» — «Эйбар»
«Малага» — «Гранада»
«Альмерия» — «Алавес».