В АПЛ выявлены 40 случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю

Английская премьер-лига сообщила о результатах двух раундов тестирования на коронавирус, проходивших с 28 декабря по 3 января.

C 28 по 31 декабря были проверены 1311 игроков и сотрудников клубов АПЛ. Было выявлено 28 новых положительных тестов на COVID-19.

В период с 1 по 3 января тесты сдали 984 человека, у 12 из которых был положительный результат.

Игроки и сотрудники клуба с положительным результатом теста будут самоизолироваться на 10 дней.

40 случаев заражения коронавирусом — рекордный показатель в АПЛ в сезоне-2020/21. Предыдущий рекорд — 18 положительных тестов в период с 21 по 27 декабря.

Впрочем, стоит отметить, что в предыдущих неделях число тестов было значительно меньше. В декабре в среднем в неделю проверяли около 1500 человек. 0