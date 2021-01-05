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    В АПЛ выявлены 40 случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю

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    Английская премьер-лига сообщила о результатах двух раундов тестирования на коронавирус, проходивших с 28 декабря по 3 января.

    C 28 по 31 декабря были проверены 1311 игроков и сотрудников клубов АПЛ. Было выявлено 28 новых положительных тестов на COVID-19.

    В период с 1 по 3 января тесты сдали 984 человека, у 12 из которых был положительный результат.

    Игроки и сотрудники клуба с положительным результатом теста будут самоизолироваться на 10 дней.

    40 случаев заражения коронавирусом — рекордный показатель в АПЛ в сезоне-2020/21. Предыдущий рекорд — 18 положительных тестов в период с 21 по 27 декабря.

    Впрочем, стоит отметить, что в предыдущих неделях число тестов было значительно меньше. В декабре в среднем в неделю проверяли около 1500 человек. 0

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