АПЛ выступила с заявлением по ситуации с коронавирусом

Английская Премьер-лига выступила с заявлением по поводу матча между, перенесенного из-за коронавируса у «дачников».

«Матч между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом", который должен состояться сегодня, отложен после заседания совета Премьер-лиги.

"Фулхэм" обратился к правлению Премьер-лиги с просьбой перенести игру после значительного увеличения числа положительных случаев COVID-19, а также появления у ряда игроков симптомов заболевания.

Совет Премьер-лиги проконсультировался со своими медицинскими консультантами, и решение отложить игру было принято в качестве меры предосторожности и с учетом здоровья игроков и персонала в качестве приоритета. Группа будет немедленно протестирована повторно.

Благодаря низкому количеству положительных тестов в подавляющем большинстве клубов Премьер-лига по-прежнему продолжает доверять своим протоколам COVID-19 и может продолжать проводить матчи по расписанию.

Лига желает людям с COVID-19 безопасного и скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении. 0