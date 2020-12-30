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    АПЛ выступила с заявлением по ситуации с коронавирусом

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    Английская Премьер-лига выступила с заявлением по поводу матча между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом», перенесенного из-за коронавируса у «дачников».

    Стадион «Тоттенхэма»
    Стадион «Тоттенхэма»

    «Матч между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом", который должен состояться сегодня, отложен после заседания совета Премьер-лиги.

    "Фулхэм" обратился к правлению Премьер-лиги с просьбой перенести игру после значительного увеличения числа положительных случаев COVID-19, а также появления у ряда игроков симптомов заболевания.

    Совет Премьер-лиги проконсультировался со своими медицинскими консультантами, и решение отложить игру было принято в качестве меры предосторожности и с учетом здоровья игроков и персонала в качестве приоритета. Группа будет немедленно протестирована повторно.

  • Еще один матч АПЛ перенесен из-за коронавируса
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    • Благодаря низкому количеству положительных тестов в подавляющем большинстве клубов Премьер-лига по-прежнему продолжает доверять своим протоколам COVID-19 и может продолжать проводить матчи по расписанию.

    Лига желает людям с COVID-19 безопасного и скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении. 0

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