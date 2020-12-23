ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 годаМЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
  • 18:00
    • Кикнадзе объявил об уходе из «Локомотива»
  • 16:57
    • Прядкин предложил расширить РПЛ до 24 клубов
  • 19:19
    • Стал известен главный кандидат на пост гендиректора «Локомотива»
  • 17:55
    • Мазепин останется пилотом «Хааса»
  • 16:26
    • «Ювентус» претендует на 35-летнего форварда
    Все новости спорта

    «Хетафе» и «Сельта» обменялись голами

    «Хетафе» — «Сельта»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Хетафе Сельта Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 15-го тура чемпионата Испании «Хетафе» на своем поле сыграл вничью с «Сельтой» — 1:1.

    «Хетафе»
    «Хетафе»

    Счет на 7-й минуте открыл защитник хозяев Дамьян Суарес. Спустя 10 минут Яго Аспас восстановил равновесие с пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Сельта 1:1
    Голы: 1:0 Дамиан Суарес (7'), 1:1 Яго Аспас (пенальти) (17') Хетафе: Ruben Yanez, Даконам Ортега Дьене, Эрик Кабако, Аллан Ньом, Дамиан Суарес, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Давид Тимор (John Patrick, 57'), Энес Унал (Хайме Мата, 57'), Хуан Эрнандес (Анхель Родригес, 57') Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Нестор Араухо, Лукас Оласа, Джейсон Мурильо, Денис Суарес, Нолито (Окай Йокушлу, 82'), Ренато Тапиа, Miguel Baeza (Эмре Мор, 65'), Яго Аспас, Брайс Мендес Предупреждения: Аллан Ньом (55'), Джейсон Мурильо (68'), Дамиан Суарес (84'), Нестор Араухо (86'), Эрик Кабако (90'), Эмре Мор (90')

    Команда из Виго набрала 20 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Примеры. «Хатфе» — на 11-й строчке (17).

    В следующем туре «Сельта» сыграет с «Уэской» 30 декабря. «Хетафе» в этот же день отправится в гости к «Атлетико». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» продолжат побеждать?
  • «Реал» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли «Эвертон» остановить «МЮ» в Кубке лиги?
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Парижане легко возьмут три очка?
  • ПСЖ — «Страсбур». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.93
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.04
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры