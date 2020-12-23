«Хетафе» — «Сельта»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет на 7-й минуте открыл защитник хозяев Дамьян Суарес. Спустя 10 минут Яго Аспас восстановил равновесие с пенальти.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Сельта 1:1 Голы: 1:0 Дамиан Суарес (7'), 1:1 Яго Аспас (пенальти) (17') Хетафе: Ruben Yanez, Даконам Ортега Дьене, Эрик Кабако, Аллан Ньом, Дамиан Суарес, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Давид Тимор (John Patrick, 57'), Энес Унал (Хайме Мата, 57'), Хуан Эрнандес (Анхель Родригес, 57') Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Нестор Араухо, Лукас Оласа, Джейсон Мурильо, Денис Суарес, Нолито (Окай Йокушлу, 82'), Ренато Тапиа, Miguel Baeza (Эмре Мор, 65'), Яго Аспас, Брайс Мендес Предупреждения: Аллан Ньом (55'), Джейсон Мурильо (68'), Дамиан Суарес (84'), Нестор Араухо (86'), Эрик Кабако (90'), Эмре Мор (90')

Команда из Виго набрала 20 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Примеры. «Хатфе» — на 11-й строчке (17).

В следующем туре «Сельта» сыграет с «Уэской» 30 декабря. «Хетафе» в этот же день отправится в гости к «Атлетико». 0