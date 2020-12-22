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    Уткин назвал лучшего футболиста 2020 года

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    Известный журналист Василий Уткин считает хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне лучшим футболистом уходящего года.

    Кевин Де Брейне
    Кевин Де Брейне

    Напомним, что по версии ФИФА Де Брейне даже не попал в топ-3. Первое место занял Роберт Левандовский («Бавария»), а также в тройку лучших по версии ФИФА традиционно попали Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионель Месси («Барселона»).

    «Я не согласен с таким выбором ФИФА, но он имеет право на жизнь. Если бы спрашивали меня, я бы назвал лучшим игроком года Кевина Де Брейне, а Левандовски был бы вторым.

    Вообще, конечно, это получился год "Баварии". Но картина более сложна. Просто не оказалось другого международного турнира, который мог бы показать других персонажей. В частности, не было чемпионата Европы, а он должен был быть. Левандовски — прекрасный нападающий, но он фигура своего рода зависимая.

    Я считаю, что Де Брейне возвысился по сравнению с предыдущим сезоном. Мне представляется, что Де Брейне заслужил признание карьерой, помимо сезона. И сезоном тоже, но в моем понимании карьера более сильная педаль для его форсажа на первое место, чем то, чего добился Левандовски. Но я, безусловно, с большим уважением отношусь к достижениям Левандовски», — сказал Уткин в эфире «Эхо Москвы». 0

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