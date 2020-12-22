Уткин назвал лучшего футболиста 2020 года

Известный журналистсчитает хавбекалучшим футболистом уходящего года.

Напомним, что по версии ФИФА Де Брейне даже не попал в топ-3. Первое место занял Роберт Левандовский («Бавария»), а также в тройку лучших по версии ФИФА традиционно попали Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионель Месси («Барселона»).

«Я не согласен с таким выбором ФИФА, но он имеет право на жизнь. Если бы спрашивали меня, я бы назвал лучшим игроком года Кевина Де Брейне, а Левандовски был бы вторым.

Вообще, конечно, это получился год "Баварии". Но картина более сложна. Просто не оказалось другого международного турнира, который мог бы показать других персонажей. В частности, не было чемпионата Европы, а он должен был быть. Левандовски — прекрасный нападающий, но он фигура своего рода зависимая.

Я считаю, что Де Брейне возвысился по сравнению с предыдущим сезоном. Мне представляется, что Де Брейне заслужил признание карьерой, помимо сезона. И сезоном тоже, но в моем понимании карьера более сильная педаль для его форсажа на первое место, чем то, чего добился Левандовски. Но я, безусловно, с большим уважением отношусь к достижениям Левандовски», — сказал Уткин в эфире «Эхо Москвы». 0