Кёльн — Оснабрюк — смотреть онлайн прямую трансляцию 22.12.2020

В 20:30 в кубке Германии по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Оснабрюк» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кёльн»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кёльн» — «Оснабрюк».

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