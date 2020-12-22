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    Выйдет ли «Кельн» в 1/8 финала Кубка Германии?

    «Кельн» — «Оснабрюк». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Кубка Германии 22 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Оснабрюк»
    «Кельн» не выиграл в двух прошлых матчах
    22 декабря в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» «Кельн» сыграет с представителем второй Бундеслиги «Оснабрюком» в 1/16 финала Кубка Германии. Игра начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Кельн» — «Оснабрюк».
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    Футбол. Германия. Кубок 22 Декабря 2020 года
    Кёльн
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    •  Кёльн 20:30 Оснабрюк Оснабрюк
  • Оснабрюк
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.20
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  • 6.20
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    «Кельн»

    «Кельн» прошел только одну стадию Кубка Германии. В 1/32 финала команда разгромила «Альтглинике» со счетом 6:0.

    С первого по восьмой туры Бундеслиги «Кельн» не выигрывал. В этом печальном отрезке красно-белые трижды заработали по 1 баллу и пять раз уступили соперникам.

    Первую же победу в текущем сезоне подопечным Маркуса Гисдоля удалось добыть в девятом туре. На «Сигнал Идуна Парк» «козлята» обыграли «Боруссию» Д (2:1). В следующем матче эта команда скатала ничью с «Вольфсбургом» (2:2).

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    А затем «Кельн» порадовал болельщиков еще одной победой — над «Майнцем» (1:0). В последних двух встречах подопечные Маркуса Гисдоля были разгромлены «Байером» (0:4) и разошлись миром с «РБ Лейпцигом» (0:0).

    «Оснабрюк»

    «Оснабрюк» также прошел один раунд Кубке Германии. В 1/32 финала турнира ему удалось одолеть «Тодесфельде» (1:0) в гостях.

    Коллектив выступает во второй Бундеслиге. По итогам 13 туров он занимает девятую позицию с отставанием в четыре очка от зоны плей-офф за выход в элиту.

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    • В семи стартовых турах команда не знала поражений при трех победах. Затем еще в шести поединках она потерпела четыре поражения при двух победах.

    Что должно тревожить болельщиков гостей — они проиграли три поединка в четырех предыдущих матчах, из них два — в двух последних встречах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — «Кельн» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,25. 0

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    «Кельн» — «Оснабрюк». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Кубка Германии 22 декабря 2020 года. Прогноз на «Кельн» — «Оснабрюк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
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