«Шеффилд» — «МЮ»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 13-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 2:3.

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте матча. Хендерсон ошибся с передачей в своей штрафной, после чего Макголдрик поразил пустые ворота «Манчестер Юнайтед».

На 26-й минуте «МЮ» отыгрался. Линделеф исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной на Рашфорда и тот прицельно пробил с линии штрафной над голкипером в сетку ворот.

Гости вышли вперед на 33-й минуте. Погба исполнил идеальную передачу от центра поля в чужую штрафную, где Марсьяль вышел один на один, прокинул мяч мимо Ремсдейла и поразил затем пустые ворота.

А на 51-й минуте Марсьяль отпасовал на Рашфорда на линии чужой штрафной и тот сильным ударом низом с рикошетом от Ремсдейла отправил мяч в сетку ворот «Шеффилда», оформив дубль.

«Клинки» сократили отставание до минимума на 87-й минуте. После подачи с углового с правого фланга во вратарскую Линделеф при попытке вынести мяч угодил в голову Макголдрику и от неё игровой снаряд залетел в сетку. Однако отыграться «Шеффилд» не сумел.

Футбол. Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 2:3 Голы: 1:0 Дэвид Макголдрик (5'), 1:1 Маркус Рашфорд (26'), 1:2 Антони Марсьяль (33'), 1:3 Маркус Рашфорд (51'), 2:3 Дэвид Макголдрик (87') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Сандер Берге (Фил Джагелка, 12'), Этан Ампаду, Оливер Бёрк (Риан Брустер, 74'), Дэвид Макголдрик Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд (Хуан Мата, 74'), Бруну Фернандеш (Донни ван де Бек, 80'), Неманья Матич, Антони Марсьяль (Скотт МакТоминай, 90') Предупреждения: Фил Джагелка (51'), Джон Иган (70'), Дин Хендерсон (90'), Поль Погба (90')

«Манчестер Юнайтед» вышел на шестое место в АПЛ, «Шеффилд» находится на 20-й строчке таблицы чемпионата Англии. 0