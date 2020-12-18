«Шеффилд» — «МЮ»: счет матча 2:3, обзор голов

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте матча. Хендерсон ошибся с передачей в своей штрафной, после чего Макголдрик поразил пустые ворота «Манчестер Юнайтед».
На 26-й минуте «МЮ» отыгрался. Линделеф исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной на Рашфорда и тот прицельно пробил с линии штрафной над голкипером в сетку ворот.
Гости вышли вперед на 33-й минуте. Погба исполнил идеальную передачу от центра поля в чужую штрафную, где Марсьяль вышел один на один, прокинул мяч мимо Ремсдейла и поразил затем пустые ворота.
А на 51-й минуте Марсьяль отпасовал на Рашфорда на линии чужой штрафной и тот сильным ударом низом с рикошетом от Ремсдейла отправил мяч в сетку ворот «Шеффилда», оформив дубль.
«Клинки» сократили отставание до минимума на 87-й минуте. После подачи с углового с правого фланга во вратарскую Линделеф при попытке вынести мяч угодил в голову Макголдрику и от неё игровой снаряд залетел в сетку. Однако отыграться «Шеффилд» не сумел.
«Манчестер Юнайтед» вышел на шестое место в АПЛ, «Шеффилд» находится на 20-й строчке таблицы чемпионата Англии. 0