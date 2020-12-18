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    Директор «Тамбова» рассказал, когда игрокам выплатят зарплату

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков после матча 19-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1) рассказал о текущем состоянии дел в клубе.

    Павел Худяков
    Павел Худяков

    «Мы точно будем доигрывать в Саранске и доигрывать в качестве "Тамбова". Над дальнейшей ситуацией с клубом надо думать.

    Сами понимаете, какая ситуация со стадионом у нас. Если мы останемся по спортивному принципу в премьер-лиге, то в Тамбове не сможем играть. Тогда переезжать в Саранск или еще куда-то..., либо спускаться в ФНЛ.

    Когда будут зарплаты игрокам? Тема открыта еще. Есть диалог. Думаю, в январе-феврале следующего года этот вопрос разрешится.

    Я думаю, все игроки и тренер останутся в "Тамбове". Это пока только на словах», — приводит слова Худякова «Спорт-Экспресс». 0

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