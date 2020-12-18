Директор «Тамбова» рассказал, когда игрокам выплатят зарплату

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков после матча 19-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1) рассказал о текущем состоянии дел в клубе.

«Мы точно будем доигрывать в Саранске и доигрывать в качестве "Тамбова". Над дальнейшей ситуацией с клубом надо думать.

Сами понимаете, какая ситуация со стадионом у нас. Если мы останемся по спортивному принципу в премьер-лиге, то в Тамбове не сможем играть. Тогда переезжать в Саранск или еще куда-то..., либо спускаться в ФНЛ.

Когда будут зарплаты игрокам? Тема открыта еще. Есть диалог. Думаю, в январе-феврале следующего года этот вопрос разрешится.

Я думаю, все игроки и тренер останутся в "Тамбове". Это пока только на словах», — приводит слова Худякова «Спорт-Экспресс». 0