«Динамо» Загреб — ЦСКА: счет 3:1, обзор голов

Виктор Гончаренко
pfc_cska
Футбол. Лига Европы. Группа K
Динамо З — ЦСКА 3:1
Голы: 1:0 Josko Gvardiol (28'), 2:0 Мислав Оршич (41'), 3:0 Lirim Kastrati (75'), 3:1 Кристиян Бистрович (77') Динамо З: Доминик Ливакович, Sadegh Moharrami, Марин Леовац (Дино Перич, 21'), Кевин Теофиль-Катерин, Josko Gvardiol, Ариян Адеми (Bartol Franjic, 35'), Lovro Majer (Marko Tolic, 78'), Lirim Kastrati, Kristijan Jakic, Мислав Оршич (Mario Cuze, 78'), Марио Гавранович (Ияйи Белив Атимвен, 79') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Константин Марадишвили, Георгий Щенников (Адольфо Гайч, 71'), Игорь Дивеев (Вадим Карпов, 79'), Ильзат Ахметов (Наяир Тикнизян, 63'), Арнор Сигурдссон, Бактийор Зайнутдинов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Илья Шкурин (Фёдор Чалов, 63') Предупреждения: Марио Гавранович (2'), Виктор Васин (51'), Адольфо Гайч (85')
Гвардиол, Оршич и Кастрати отличились у загребского коллектива. На 77 минуте ЦСКА дал одну ответку. Кристиан Бистрович слегка размочил счет матча.
Футбол. Лига Европы. Группа K
Вольфсберг — Фейеноорд 1:0
Гол: 1:0 Деян Йовелич (31') Вольфсберг: Александр Кофлер, Жонатан Шерцер, Доминик Баумгартнер, Михаэль Новак, Luka Lochoshvili, Михаэль Линдль, Марио Лайтгеб, Свен Шпранглер, Matthaeus Taferner (Неманья Рнич, 68'), Деян Йовелич (Eliel Peretz, 56'), Dario Vizinger (Kai Stratznig, 83') Фейеноорд: Ник Марсман, Маркос Сенеси, Тирелл Маласиа (Науфаль Баннис, 79'), Лютсхарел Гертрейда, Урош Спаич (Joao Carlos, 72'), Марк Димерс, Оркун Кёкчю, Йенс Торнстра, Николай Йоргенсен, Стивен Бергёйс, Брайан Линссен (Луис Синистерра, 72') Предупреждения: Урош Спаич (34'), Деян Йовелич (37'), Свен Шпранглер (54')
«Вольфсберг» обыграл дома «Фейеноорд», лишив команду Дика Адвоката шансов на плей-офф. Единственный гол забил Деян Йовелич.
Таблица группы K:
1. «Динамо» Загреб — 14 очков
2. «Вольфсберг» — 10 очков
3. «Фейеноорд» — 5 очков
4. ЦСКА — 3 очка. 0