Бонуччи: Знали, что должны сыграть с «Барсой» всем сердцем, и нам это удалось

Защитник «Ювентуса»прокомментировал победу над(3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Три забитых мяча и ни одного пропущенного на "Камп Ноу" — это фантастика. Это исторический результат.

Знали, что должны сыграть всем сердцем, и нам это удалось. Это было важно не только с точки зрения борьбы за первое место в группе, но и для нашей уверенности.

Это была прекрасная командная игра. Когда выходишь на поле с таким желанием, стараешься на благо команды, а в атаке играет такой классный исполнитель, как Роналду, все становится возможным», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0