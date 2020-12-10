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    Бонуччи: Знали, что должны сыграть с «Барсой» всем сердцем, и нам это удалось

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    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    Леонардо Бонуччи
    Леонардо Бонуччи

    «Три забитых мяча и ни одного пропущенного на "Камп Ноу" — это фантастика. Это исторический результат.

    Знали, что должны сыграть всем сердцем, и нам это удалось. Это было важно не только с точки зрения борьбы за первое место в группе, но и для нашей уверенности.

    Это была прекрасная командная игра. Когда выходишь на поле с таким желанием, стараешься на благо команды, а в атаке играет такой классный исполнитель, как Роналду, все становится возможным», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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