«Зенит» — «Боруссия» Д: счет матча 1:2, обзор голов

Питерскийпотерпел домашнее поражение от дортмундской(1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Сутормин сыграл в стенку с Малкомом, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Дриусси пробил в касание и мяч после рикошета от Хуммельса влетела в нижний угол ворот.

Отыгрались немцы на 68-й минуте. Азар навесил с углового, Ройс подхватил мяч и прострелил во вратарскую, Кержаков потащил удар Хуммельса, но Пищек оказался самым расторопным на добивании.

На 78-й минуте Витсель получил пас перед штрафной «Зенита», качнул Барриоса и ювелирным ударом уложил мяч в нижний угол ворот. Кержаков не дотянулся.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Зенит — Боруссия Д 1:2 Голы: 1:0 Себастьян Дриусси (16'), 1:1 Лукаш Пищек (68'), 1:2 Аксель Витсель (78') Зенит: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий (Деян Ловрен, 67'), Данила Прохин, Вильмар Барриос, Малком (Вячеслав Караваев, 79'), Себастьян Дриусси (Артём Дзюба, 60'), Далер Кузяев (Вендел, 60'), Магомед Оздоев (Данил Круговой, 79'), Сердар Азмун Боруссия Д: Марвин Хиц, Матс Хуммельс (Джейдон Санчо, 72'), Эмре Джан, Лукаш Пищек (Дан-Аксель Загаду, 72'), Торган Азар (Ansgar Knauff, 83'), Нико Шульц, Юлиан Брандт (Джованни Рейна, 58'), Jude Bellingham, Аксель Витсель, Феликс Пасслак (Youssoufa Moukoko, 58'), Марко Ройс Предупреждение: Сердар Азмун (10')

«Боруссия» набрала 13 очков и заняла первое место в группе F. Со второго места в плей-офф вышел «Лацио» (10), в Лигу Европы с третьего места отправился «Брюгге» (8), «Зенит» с 1 баллом замкнул квартет. 0