Сток Сити — Кардифф Сити прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Сток Сити» занимает 7 место с 21 очком, «Кардифф Сити» — 16 место с 14 очками.
Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Кардифф Сити» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сток Сити»).
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