Миллуолл — Куинз Парк Рейнджерс прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Миллуолл» занимает 10 место с 18 очками, «Куинз Парк Рейнджерс» — 18 место с 14 очками.
Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Миллуолл» 4:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Миллуолл»).
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