Миллуолл — Куинз Парк Рейнджерс прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Миллуолл» занимает 10 место с 18 очками, «Куинз Парк Рейнджерс» — 18 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Миллуолл» 4:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Миллуолл»).

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