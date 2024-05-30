Джокович
Новак в первом раунде одержал победу над Пьером-Югом Эрбером — 6:4, 7:6, 6:4.
Серб 13-й раз подряд не отдал ни сета на старте французкого мэйджора.
Но, как ни странно, эту победу нельзя назвать чересчур уверенной. Француз к всеобщему удивлению провел этот матч на очень хорошем уровне.
Ключевым моментом стала концовка второго сета: Джокович в очередной раз напомнил, что его почти невозможно переиграть на тай-брейке.
В общем, начало турнира получилось для Ноле довольно интересным — соперник сделал всё, чтобы ему не пришлось скучать.
Карбальес-Баэна
Роберто тем временем третий год подряд вышел во второй раунд «Ролан Гаррос».
Испанец начал турнир с победы над французом Констаном Лестьенном — 6:3, 7:5, 4:6, 6:2.
Главным достижением Карбальеса-Баэны в этом году пока что остается выход в финал на турнире в Марракеше.
Также стоит отметить, что 31-летний теннисист выиграл два матча в Барселоне. Прежде чем проиграть Стефаносу Циципасу, он одержал победы над Юго Гренье и Лоренцо Музетти.
На остальных грунтовых турнирах Карбальес-Баэна ни разу не проходил дальше второго круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в этом случае ни у кого, в том числе у букмекеров, нет сомнений в уверенной победе Джоковича. На Карбальеса-Баэну можно поставить за 17.00.
Прогноз: в своих предыдущих матчах против испанца Новак не проиграл ни сета. Предстоящий вряд ли станет исключением. Но при этом не факт, что это будет чересчур разгромная победа.
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Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 27,5 за 1.92.