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    Сможет ли Хачанов разгромить Ковалика?

    Хачанов — Ковалик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Ролан Гаррос» 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Ковалик
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против словака Йозефа Ковалика во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Ковалик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Хачанов

    Карен в первом раунде одержал уверенную победу над Сумитом Нагалом — 6:2, 6:0, 7:6.

    Индийский теннисист более-менее разобрался, что происходит, только в третьем сете, когда уже ни у кого не было сомнений в исходе.

    Хачанов сыграл максимально эффективно не только на подаче, но и на приеме — в этом матче он реализовал шесть брейк-пойнтов. Как и ожидалось, мощная подача и размашистые удары россиянина стали серьезной проблемой для теннисиста из Индии.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В отличие от прошлого сезона, когда он едва не проиграл на старте Констану Лестьенну, на этот раз он начал французский мэйджор с красивой победы.

    Ковалик

    Йозеф тем временем впервые в карьере выиграл на матч на уровне основной сетки «Ролан Гаррос».

    Ранее словак трижды проигрывал в первом раунде, после чего четыре года подряд не мог пройти квалификацию.

    На самом деле, Ковалик и в этом году не прошел отбор, проиграв в решающем раунде, проиграв аргентинцу Роману Бурручаге, но в итоге ему нашлось место в основе в качестве лаки-лузера.

    В первом круге Йозеф выиграл у американца Маркоса Гирона — 7:6, 6:4, 3:6, 7:6.

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    Ранее в этом сезоне 31-летний Ковалик играл исключительно на «челленджерах». На двух из них — в хорватских Задаре и Сплите — он стал победителем.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры считают, что Хачанов снова выиграет с разгромным счетом. На Ковалика можно поставить за 9.00.

    Прогноз: да, скорее всего, Карену снова хватит трех сетов для выхода в следующий раунд. Уровень соперника позволяет рассчитывать даже на разгромную победу.

    Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой по геймам (-9,0) за 1.92.

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    Хачанов — Ковалик. Россиянин Карен Хачанов сыграет против словака Йозефа Ковалика во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Хачанов — Ковалик с коэффициентом 1.92.
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