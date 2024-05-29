Хачанов
Карен в первом раунде одержал уверенную победу над Сумитом Нагалом — 6:2, 6:0, 7:6.
Индийский теннисист более-менее разобрался, что происходит, только в третьем сете, когда уже ни у кого не было сомнений в исходе.
Хачанов сыграл максимально эффективно не только на подаче, но и на приеме — в этом матче он реализовал шесть брейк-пойнтов. Как и ожидалось, мощная подача и размашистые удары россиянина стали серьезной проблемой для теннисиста из Индии.
В отличие от прошлого сезона, когда он едва не проиграл на старте Констану Лестьенну, на этот раз он начал французский мэйджор с красивой победы.
Ковалик
Йозеф тем временем впервые в карьере выиграл на матч на уровне основной сетки «Ролан Гаррос».
Ранее словак трижды проигрывал в первом раунде, после чего четыре года подряд не мог пройти квалификацию.
На самом деле, Ковалик и в этом году не прошел отбор, проиграв в решающем раунде, проиграв аргентинцу Роману Бурручаге, но в итоге ему нашлось место в основе в качестве лаки-лузера.
В первом круге Йозеф выиграл у американца Маркоса Гирона — 7:6, 6:4, 3:6, 7:6.
Ранее в этом сезоне 31-летний Ковалик играл исключительно на «челленджерах». На двух из них — в хорватских Задаре и Сплите — он стал победителем.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры считают, что Хачанов снова выиграет с разгромным счетом. На Ковалика можно поставить за 9.00.
Прогноз: да, скорее всего, Карену снова хватит трех сетов для выхода в следующий раунд. Уровень соперника позволяет рассчитывать даже на разгромную победу.
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Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой по геймам (-9,0) за 1.92.