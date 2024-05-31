«Саган Тосу» на своем поле сыграет против «Токио» в перенесенном матче 17-го тура японской J-лиге. Поединок состоится 31 мая и начнется в 13:00 по мск. «Саган Тосу» — «Токио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Саган Тосу»

Турнирное положение: По итогам 15 матчей чемпионата Японии «Саган Тосу» занимает 17-е место с 14 очками и разницей мячей 21-27.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета, верхний край которой — это 18-я позиция.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле он проиграл «Нагое Грампус» — 0:2.

После этого поражения хозяева снова проиграли. В рамках третьего раунда Кубка японской лиги они по пенальти уступили... «Токио» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках J-лиги) «Саган Тосу» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты, особенно четыре поражения, привели к тому, что коллектив лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета.

Марсело Райан — самый результативный игрок команды в лиге с семью голами.

«Токио»

Турнирное положение: «Токио» занимает девятое место с 23 баллами. В его активе 26 забитых мячей, в пассиве — 25 пропущенных.

Команда на шесть очков отстает от зоны квалификации азиатской Лиги чемпионов, поэтому ей крайне важно стабильно побеждать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле он уступил «Гамба Осака» (0:1).

Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию гостей в два поединка, которые пришлись на национальное первенство и Кубок Лиги.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках J-лиги) «Токио» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

Такая форма демонстрирует нестабильность коллектива, который таким образом рискует опуститься вниз по турнирной таблице.

Риотаро Араки — лучший бомбардир команды в лиге с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Саган Тосу» забивали меньше 2,5 голов

в девяти из 10 последних матчей «Токио» забивали обе команды

в 10 из 13 последних матчей «Токио» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Токио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.50, победа «Сеган Тосу» — в 3.05.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.98 и 1.82.

Прогноз: в 10 из 13 последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в восьми из девяти их последних выездных поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из шести их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и обе тотал больше 2,5 голов за 2.05