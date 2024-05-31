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    Все новости спорта

    Вернется ли «Саган Тосу» в зону вылета?

    «Саган Тосу» — «Токио». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 31 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Саган Тосу» — «Токио»
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    Марсело Райан
    «Саган Тосу» на своем поле сыграет против «Токио» в перенесенном матче 17-го тура японской J-лиге. Поединок состоится 31 мая и начнется в 13:00 по мск. «Саган Тосу» — «Токио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Саган Тосу»

    Турнирное положение: По итогам 15 матчей чемпионата Японии «Саган Тосу» занимает 17-е место с 14 очками и разницей мячей 21-27.

    Команда лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета, верхний край которой — это 18-я позиция.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле он проиграл «Нагое Грампус» — 0:2.

    После этого поражения хозяева снова проиграли. В рамках третьего раунда Кубка японской лиги они по пенальти уступили... «Токио» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках J-лиги) «Саган Тосу» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты, особенно четыре поражения, привели к тому, что коллектив лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета.

    Марсело Райан — самый результативный игрок команды в лиге с семью голами.

    «Токио»

    Турнирное положение: «Токио» занимает девятое место с 23 баллами. В его активе 26 забитых мячей, в пассиве — 25 пропущенных.

    Команда на шесть очков отстает от зоны квалификации азиатской Лиги чемпионов, поэтому ей крайне важно стабильно побеждать.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле он уступил «Гамба Осака» (0:1).

    Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию гостей в два поединка, которые пришлись на национальное первенство и Кубок Лиги.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках J-лиги) «Токио» выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

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    Такая форма демонстрирует нестабильность коллектива, который таким образом рискует опуститься вниз по турнирной таблице.

    Риотаро Араки — лучший бомбардир команды в лиге с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из восьми последних матчей «Саган Тосу» забивали меньше 2,5 голов

    • в девяти из 10 последних матчей «Токио» забивали обе команды

    • в 10 из 13 последних матчей «Токио» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Токио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.50, победа «Сеган Тосу» — в 3.05.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: в 10 из 13 последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в восьми из девяти их последних выездных поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из шести их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и обе тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    «Саган Тосу» — «Токио». «Саган Тосу» на своем поле сыграет против «Токио» в перенесенном матче 17-го тура японской J-лиге. Поединок состоится 31 мая и начнется в 13:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Саган Тосу» — «Токио» с коэффициентом 1.82.
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