Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Штруфф — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Штруфф

Янн-Леннард начал турнир с разгромной победы над аргентинцем Романом Бурручагой — 6:3, 6:2, 6:1.

Немец забрал все геймы на своей подаче и сделал шесть брейков. Матч продолжался всего лишь полтора часа.

Но с учетом того, как Штруфф в последнее время играет на грунте, этот результат, конечно же, не стал сюрпризом.

В апреле 34-летний Штруфф выиграл два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло и стал победителем турнира в Мюнхене.

В Мюнхене 41-я ракетка мира выиграл у Феликса Оже-Альяссима, Хольгера Руне (6:2, 6:0 за 45 минут) и Тейлора Фрица.

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Также стоит отметить, что на «тысячнике» в Мадриде Штруфф был максимальн близок к победе над Карлосом Алькарасом (3:6, 7:6, 6:7).

Бублик

Саша в первом раунде выиграл у француза Грегуара Баррера — 6:4, 7:5, 6:3.

В этом матче Бублику очень помогла эффективная игра на приеме — в первом и во втором сетах его соперник вел с брейком, но в итоге не воспользовался преимуществом.

Пока что лучшим результатом представителя Казахстана на грунте в этом сезоне остается выход в третий круг на «Мастерсе» в Мадриде.

Также стоит отметить, что в предыдущих сезонах Бублик ни разу не выигрывал на «Ролан Гаррос» больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 1.30, победу Бублика букмекеры предлагают за 3.54.

Прогноз: в прошлом году Саша обыграл немца на травяном турнире в Галле. Скорее всего, в предстоящем матче Янн-Леннард возьмет реванш. В отличие от Бублика, свой лучший теннис он демонстрирует именно на грунте.

Рекомендуемая ставка: победу Штруффа + тотал геймов больше 33,5 за 2.24.