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    Бублик снова обыграет Штруффа?

    Штруфф — Бублик. Ставка (к. 2.24) и прогноз на «Ролан Гаррос» 30 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Бублик
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Штруфф — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Штруфф

    Янн-Леннард начал турнир с разгромной победы над аргентинцем Романом Бурручагой — 6:3, 6:2, 6:1.

    Немец забрал все геймы на своей подаче и сделал шесть брейков. Матч продолжался всего лишь полтора часа.

    Но с учетом того, как Штруфф в последнее время играет на грунте, этот результат, конечно же, не стал сюрпризом.

    В апреле 34-летний Штруфф выиграл два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло и стал победителем турнира в Мюнхене.

    В Мюнхене 41-я ракетка мира выиграл у Феликса Оже-Альяссима, Хольгера Руне (6:2, 6:0 за 45 минут) и Тейлора Фрица.

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    Также стоит отметить, что на «тысячнике» в Мадриде Штруфф был максимальн близок к победе над Карлосом Алькарасом (3:6, 7:6, 6:7).

    Бублик

    Саша в первом раунде выиграл у француза Грегуара Баррера — 6:4, 7:5, 6:3.

    В этом матче Бублику очень помогла эффективная игра на приеме — в первом и во втором сетах его соперник вел с брейком, но в итоге не воспользовался преимуществом.

    Пока что лучшим результатом представителя Казахстана на грунте в этом сезоне остается выход в третий круг на «Мастерсе» в Мадриде.

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    Также стоит отметить, что в предыдущих сезонах Бублик ни разу не выигрывал на «Ролан Гаррос» больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 1.30, победу Бублика букмекеры предлагают за 3.54.

    Прогноз: в прошлом году Саша обыграл немца на травяном турнире в Галле. Скорее всего, в предстоящем матче Янн-Леннард возьмет реванш. В отличие от Бублика, свой лучший теннис он демонстрирует именно на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победу Штруффа + тотал геймов больше 33,5 за 2.24.

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    Штруфф — Бублик. Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Штруфф — Бублик с коэффициентом 2.24.
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