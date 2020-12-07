Далич: Хорватия — фаворит, но Словакия и Россия будут нашими самыми сложными соперниками

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира 2022 года.

Хорваты попали в группу H, где их соперниками станут команды Словакии, России, Словении, Кипра и Мальты.

«Как и обычно, в результате жеребьевки мы могли получить более легкую группу, а могли и гораздо более сложную.

Хорватия была в первой корзине по определенной причине, и я считаю, что нам не нужно уклоняться от нашей роли фаворитов группы.

Наша цель — попасть на чемпионат мира, и это группа, в которой мы можем это сделать. Тяжелые матчи, которые мы провели в течение последних двух лет, хорошо подготовили нас к тому, что ждет нас впереди.

Из второй и третьей корзин нам достались Словакия и Россия — это команды, с которыми мы играли относительно недавно, и они будут нашими самыми сложными соперниками в этом квалификационном цикле.

Остальные матчи тоже будут нелегкими — мы получили некоторые из сильнейших команд из каждой корзины.

Однако я хочу повторить, что Хорватия является фаворитом группы, и мы намерены закрепить это звание на деле.

Это требовательная группа с сильными соперниками, которых мы очень уважаем. Но мы хотим поехать в Катар и защитить свои серебряные медали, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это стало возможным», — цитирует Далича Sport24. 0