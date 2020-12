«Рома» — «Сассуоло»: счет матча 0:0

В матче 10-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграла вничью с— 0:0.

Хозяева поля вынуждены были провести чуть больше 45-ти минут в меньшинстве после удаления Педро.

Отметим, что после использования ВАР арбитры сначала отменили гол Генриха Мхитаряна, а затем не был засчитан мяч Лукаса Хараслина.

В параллельном матче «Парма» и «Беневенто» также не забили друг другу голов.

«Рома» с 18-ю очками поднялась на 5-ю строчку турнирной таблицы Серии А, «Сассуоло» идет 4-м. «Парма» занимает 16-е место, а «Беневенто» с 11-ю очками идет 13-м.

Отметим, что еще один матч 10-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Аталанта» был перенсен.

Из-за сильного дождя и состояния газона проведение игры было признано невозможным.

❗️ Ufficiale: #UdineseAtalanta rinviata a data da destinarsi.

🌧️ It's official: the match has been postponed to a later date.#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/tVr5wDNEAX