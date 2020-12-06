Парма — Беневенто: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (06.12.2020)

В 17:00 в Серии А начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Парма»).

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