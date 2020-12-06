Кабелла: Во Франции футбол гораздо лучше, чем в РПЛ

Полузащитник «Краснодара»высказал мнение, что чемпионат Франции намного сильнее российского.

Кабелла перешёл в «Краснодар» летом 2019 года из «Сен-Этьена». Сумма трансфера составила 12 млн. евро.

«Российская лига очень оборонительная. Команды менее техничны и играют более оборонительно. Это немного сложнее физически.

Во Франции, я думаю, футбол гораздо лучше. Но и в РПЛ есть хорошие команды. Лига 1 лучше, чем российская лига.

Да, такова реальность, мы не можем лгать об этом. Во Франции стараются играть чуть больше», — приводит слова Кабеллы «Чемионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России Кабелла провел 12 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. 0