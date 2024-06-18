Британец Джек Дрейпер сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 17:45 мск. Навоне — Дрейпер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Навоне

Мариано во вторник вечером проведет свой второй в карьере матч на траве.

В прошлом году аргентинский теннисист уступил на старте квалификации Уимблдона литовцу Ричардасу Беранкису.

Навоне приехал в Лондон только из-за того, что с недавних пор он входит в топ-30 и даже на таком турнире ему не надо участвовать в квалификации.

В этом году Навоне добился невероятных результатов на грунте. В феврале он дошел до финала в Рио-де-Жанейро, в апреле — до полуфинала в Марракеше и до финала в Бухаресте, а в мае взял титул на «челленджере» в Кальяри.

Прогнозы на теннис

При этом Навоне неудачно выступил на «Ролан Гаррос», проиграв уже во втором круге Томашу Махачу. Но он все равно входит в список главных открытий текущего сезона.

Дрейпер

Джек на прошлой неделе выиграл турнир в Штутгарте, благодаря чему стал первой ракеткой Великобритании.

Более того, для Дрейпера это первый титул на уровне ATP. В начале года он дошел до финала в Аделаиде, но в решающем матче проиграл Иржи Легечке.

На этот раз 22-летний британец выиграл в главном матче у Маттео Берреттини. Дрейпер совершил камбэк благодаря уверенной игре на подаче — 3:6, 7:6, 6:4.

В остальных матчах Джек выиграл у Себастьяна Офнера, Маркоса Гирона, Фрэнсиса Тиафо и Брэндона Накашимы.

Похоже, Дрейпер готовится удивить и на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в исходе. На победу Навоне можно поставить за 8.70.

Прогноз: вполне вероятно, что Джек начнет домашний турнир с яркой победы. На траве аргентинец точно не готов конкурировать с талантливым британцем.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-6,5) за 2.18.