Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Себастьяна Корды в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Корда — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Корда

Себастьян на прошлой неделе остановился в шаге от победы в нидерландском Хертогенбосе.

В финале американец проиграл Алексу Де Минору (2:6, 4:6). Австралиец сейчас действительно на другом уровне, но при этом нельзя не отметить, что у Корды в этом матче совсем не получалась игра на своей подаче.

В предыдущих раундах Корда не отдал соперникам ни раунда, в том числе в четвертьфинале против Томми Пола и в полуфинале против Таллона Грикспора.

В общем, если Корде удастся сохранить текущее функциональное состояние, нынешний травяной сезон может стать для него лучшим в карьере.

Хачанов

Карен тем временем провалил первый турнир на траве. На прошлой неделе он не прошел ни раунда в Штутгарте.

В первом же матче россиянин проиграл австралийцу Александру Вукичу (4:6, 7:5, 6:7).

Несмотря на то, что это был первый за два года матч Хачанова на этом покрытии, результат все равно разочаровал.

Сложно сказать, спад это или нет, но недавние поражения Карена не могут не настораживать. На «Ролан Гаррос» Хачанов проиграл во втором круге словаку Йозефу Ковалику, который уступал 0-2 по сетам, но в итоге совершил камбэк.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.69, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: Себастьян далеко не самый выносливый теннисист, поэтому не исключено, что в Лондоне ему придется играть на фоне усталости, накопившейся в течение прошлой недели. Но даже с учетом этого момента все равно нет уверенности, что Карен выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.