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    Хачанов снова проиграет?

    Корда — Хачанов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Лондоне 18 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Себастьяна Корды в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Корда — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 18 Июня 2024 года

    Себастьян Корда

  • США
    •  Себастьян Корда 12:00 Карен Хачанов

    Карен Хачанов

  • Россия
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    Корда

    Себастьян на прошлой неделе остановился в шаге от победы в нидерландском Хертогенбосе.

    В финале американец проиграл Алексу Де Минору (2:6, 4:6). Австралиец сейчас действительно на другом уровне, но при этом нельзя не отметить, что у Корды в этом матче совсем не получалась игра на своей подаче.

    В предыдущих раундах Корда не отдал соперникам ни раунда, в том числе в четвертьфинале против Томми Пола и в полуфинале против Таллона Грикспора.

    В общем, если Корде удастся сохранить текущее функциональное состояние, нынешний травяной сезон может стать для него лучшим в карьере.

    Хачанов

    Карен тем временем провалил первый турнир на траве. На прошлой неделе он не прошел ни раунда в Штутгарте.

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    • В первом же матче россиянин проиграл австралийцу Александру Вукичу (4:6, 7:5, 6:7).

    Несмотря на то, что это был первый за два года матч Хачанова на этом покрытии, результат все равно разочаровал.

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    Сложно сказать, спад это или нет, но недавние поражения Карена не могут не настораживать. На «Ролан Гаррос» Хачанов проиграл во втором круге словаку Йозефу Ковалику, который уступал 0-2 по сетам, но в итоге совершил камбэк.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.69, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.17.

    Прогноз: Себастьян далеко не самый выносливый теннисист, поэтому не исключено, что в Лондоне ему придется играть на фоне усталости, накопившейся в течение прошлой недели. Но даже с учетом этого момента все равно нет уверенности, что Карен выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Корда — Хачанов. Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Себастьяна Корды в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Корда — Хачанов с коэффициентом 1.92.
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