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    Грузины неудачно сыграют в стартовом матче Евро-2024, Португалия одолеет Чехию

    Экспресс дня 18 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 июня
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    Хвича Кварацхелия
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Евро-2024, а также встречу Египетской Премьер-лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Турция — Грузия

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    У турков хороший подбор футболистов. Многие игроки выступают в европейских топ-чемпионатах. Особые надежды турецкие фанаты связывают с Чалханоглу и Йылдызом. Помимо этого, есть надежный бомбардир Тосун. В обороне крепкая связка Демирала и Кабака.

    Перед Евро-2024 в июне турки сыграли два матча. Сначала была нулевая ничья с итальянцами. Затем Турция потерпела поражение от Польши со счетом 1:2.

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  • 13/06/2024

    • Грузия дебютирует на чемпионатах Европы. Всё внимание Хвиче Кварацхелии, однако в команде есть и другие заметные исполнители. В частности, вратарь Мамардашвили.

    Грузины в июне провели только один товарищеский матч. Команда встречалась с Черногорией и победила со счетом 3:1. В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом Турцию. Вряд ли произойдет сенсация.

    Ставка: Победа Турции за 1.73.

    Португалия — Чехия

    Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

    Португальцы легко преодолели квалификацию Евро-2024. У команды не возникло проблем в отборе. Португалия не потеряла ни одного очка. Десять побед добыты португальцами над Словакией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной, а также Лихтенштейном.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Португалия с ветераном Криштиану Роналду является одним из претендентов на победу. В июне португальцы из трех товарищеских матчей выиграли два. Удалось победить Финляндию (4:2) и Ирландию (3:0).

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    • Чехия в отборе на Евро-2024 играла с Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерскими островами, уступив только первой из упомянутых сборных. В этом году чехи выиграли все четыре своих товарищеских матча. В спаррингах удалось одолеть Норвегию, Армению, Мальту и Северную Македонию.

    Последний раз Португалия и Чехия играли друг с другом в Лиге наций. Это было в 2022 году. Чехи уступили в обоих матчах, пропустив за 180 минут шесть голов.

    Ставка: Победа Португалии за 1.51.

    «Смуха» — «Эль-Дохлея»

    Футбол. Чемпионат Египта

    «Смуха» располагается в верхней части таблицы. У команды 35 очков по итогам 24-х встреч. Клуб одержал 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

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    В июне «Смуха» провела одну встречу. Команда в гостях уступила «Пирамидсу» со счетом 0:3. В последних десяти домашних матчах «Смуха» проиграла только один раз.

    «Эль-Дохлея» неудачно проводит нынешний сезон. Клуб располагается на последнем, 18-м месте. Набрано только 15 очков. В 24-х играх команда одержала лишь две победы.

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    • Букмекеры не верят в успех «Эль-Дохлеи». Скорее всего, гости не добьются положительного результата.

    «Эль-Дохлея» плохо играет на чужих полях. В последних десяти выездных матчах зафиксированы три ничьи и семь поражений.

    Ставка: Обе не забьют за 1.57.

    Общий коэффициент — 4.10.

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    Экспресс дня 18 июня. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Евро-2024, а также встречу Египетской Премьер-лиги. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 18 июня с коэффициентом 4.10.
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