В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи Евро-2024, а также встречу Египетской Премьер-лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Турция — Грузия

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

У турков хороший подбор футболистов. Многие игроки выступают в европейских топ-чемпионатах. Особые надежды турецкие фанаты связывают с Чалханоглу и Йылдызом. Помимо этого, есть надежный бомбардир Тосун. В обороне крепкая связка Демирала и Кабака.

Перед Евро-2024 в июне турки сыграли два матча. Сначала была нулевая ничья с итальянцами. Затем Турция потерпела поражение от Польши со счетом 1:2.

Грузия дебютирует на чемпионатах Европы. Всё внимание Хвиче Кварацхелии, однако в команде есть и другие заметные исполнители. В частности, вратарь Мамардашвили.

Грузины в июне провели только один товарищеский матч. Команда встречалась с Черногорией и победила со счетом 3:1. В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом Турцию. Вряд ли произойдет сенсация.

Ставка: Победа Турции за 1.73.

Португалия — Чехия

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

Португальцы легко преодолели квалификацию Евро-2024. У команды не возникло проблем в отборе. Португалия не потеряла ни одного очка. Десять побед добыты португальцами над Словакией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной, а также Лихтенштейном.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Португалия с ветераном Криштиану Роналду является одним из претендентов на победу. В июне португальцы из трех товарищеских матчей выиграли два. Удалось победить Финляндию (4:2) и Ирландию (3:0).

Чехия в отборе на Евро-2024 играла с Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерскими островами, уступив только первой из упомянутых сборных. В этом году чехи выиграли все четыре своих товарищеских матча. В спаррингах удалось одолеть Норвегию, Армению, Мальту и Северную Македонию.

Последний раз Португалия и Чехия играли друг с другом в Лиге наций. Это было в 2022 году. Чехи уступили в обоих матчах, пропустив за 180 минут шесть голов.

Ставка: Победа Португалии за 1.51.

«Смуха» — «Эль-Дохлея»

Футбол. Чемпионат Египта

«Смуха» располагается в верхней части таблицы. У команды 35 очков по итогам 24-х встреч. Клуб одержал 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

В июне «Смуха» провела одну встречу. Команда в гостях уступила «Пирамидсу» со счетом 0:3. В последних десяти домашних матчах «Смуха» проиграла только один раз.

«Эль-Дохлея» неудачно проводит нынешний сезон. Клуб располагается на последнем, 18-м месте. Набрано только 15 очков. В 24-х играх команда одержала лишь две победы.

Букмекеры не верят в успех «Эль-Дохлеи». Скорее всего, гости не добьются положительного результата.

«Эль-Дохлея» плохо играет на чужих полях. В последних десяти выездных матчах зафиксированы три ничьи и семь поражений.

Ставка: Обе не забьют за 1.57.

Общий коэффициент — 4.10.