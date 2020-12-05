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    «Ювентус» вырвал победу в туринском дерби

    «Ювентус» — «Торино»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Ювентус» одержал победу над «Торино» в домашнем матче десятого тура итальянской Серии А.

    Хуан Куадрадо
    Хуан Куадрадо

    Дерби, которое прошло в Турине, завершилась со счетом 2:1.

    «Быки» вышли вперед уже на 9-й минуте, когда Кристиан Ансальди навесил с углового на ближнюю штангу, где от Суалихо Мейте мяч отскочил к Николя Н'Кулу и тот прицельно пробил с линии вратарской.

    На 58-й минуте Хуан Куадрадо поразил ворота гостей, однако арбитр гол не засчитал, зафиксировав офсайд у Леонардо Бонуччи.

    «Старая синьора» отыгралась на 78-й минуте. После розыгрыша углового Куадрадо навесил с правого фланга во вратарскую, где Уэстон Маккенни ударом головой отправил мяч точно в цель.

    Победный гол команда Андреа Пирло забила на 89-й минуте. Куадрадо выполнил очередной навес, который точным ударом замкнул Бонуччи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Торино 2:1
    Голы: 0:1 Nicolas N'Koulou (9'), 1:1 Уэстон Маккенни (78'), 2:1 Леонардо Бонуччи (89') Ювентус: Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт, Данило (Алекс Сандро, 71'), Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Федерико Кьеза, Адриен Рабьо (Уэстон Маккенни, 71'), Родриго Бентанкур, Деян Кулушевски (Аарон Рэмси, 57'), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (Федерико Бернардески, 90') Торино: Сальваторе Сиригу, Лянцо, Рикардо Родригес, Nicolas N'Koulou, Кристиан Даниэль Ансальди (Федерико Бонаццоли, 90'), Уилфрид Синго, Суалихо Мейте, Кароль Линетти (Jacopo Segre, 90'), Томас Ринкон, Андреа Белотти, Симоне Дзадза (Саша Лукич, 75') Предупреждения: Деян Кулушевски (51'), Лянцо (70'), Маттейс де Лигт (72'), Саша Лукич (76'), Хуан Куадрадо (90') Удаление: Карло Пинсольо (90')

    В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает второе место (20 очков), а «Торино» — 18-е (6 очков). 0

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