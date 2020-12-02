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    Канунников о несостоявшемся переходе в «Спартак»: Эта история будет преследовать меня всю жизнь

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    Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников признался, что три года назад мог перейти в «Спартак».

    Максим Канунников
    Максим Канунников

    «Я тогда играл крайнего полузащитника, может, хотели взять на три позиции: слева, справа и в атаке. Мне позвонил агент: "Поступило предложение от Спартака". В Москву не ездил, с Каррерой не общался, все делал из Казани.

    Эта история будет преследовать меня всю жизнь. Я сообщил руководству "Рубина", что мы согласовали контракт, но были проблемы с документами — мне запретили переходить в трансферное окно, начались суды, трансфер заблокировали.

    Я не знаю, как бы все повернулось, если бы я перешел. "Спартак" — это Лига чемпионов, Москва, новый вызов, карьера могла бы развиваться по-другому.

    В те дни я ничего особенного не делал, просто ждал, понимая: если останусь — хорошо, если перейду — тоже хорошо, оба варианта меня устраивали. В итоге переходу помешали внешние факторы. Назад ничего не вернешь», — приводит слова Канунников «Чемпионат». 0

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