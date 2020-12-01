«Шахтер» — «реал»: счет 2:0, обзор голов

В матче 5 тура Лиги чемпионовобыгралсо счетом 2:0.

Первый мяч хозяев забил Дентиньо, который оказался перед воротами соперника после неплохого розыгрыша у штрафной. Второй мяч оформил вышедший на замену Манор Соломон. Игрок точно пробил в ближний нижний угол.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Шахтёр Д — Реал Мадрид 2:0 Голы: 1:0 Дентиньо (57'), 2:0 Манор Соломон (82') Шахтёр Д: Анатолий Трубин, Додо, Николай Матвиенко, Vitao, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Тайсон (Манор Соломон, 74'), Марлос (Maycon Barberan, 73'), Тете, Виктор Коваленко (Алан Патрик, 85'), Жуниор Мораес (Дентиньо, 25') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Мартин Эдегор (Иско, 77'), Карим Бензема (Мариано Диас, 77'), Марко Асенсио, Родриго (Винисиус Жуниор, 77') Предупреждение: Рафаэль Варан (14')

После этой победы «Шахтер» опережает «Реал» в турнирной таблице, заняв его второе место. «Галактикос» спустились на строчку ниже. 0