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    Кабелла надеется спасти первую часть сезона в матче с «Ренном»

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    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ренна» поделился своими ожиданиями от игры.

    Реми Кабелла
    Реми Кабелла

    «Да, я действительно плотно слежу за чемпионатом Франции. "Ренн", я согласен, хорошо показал себя в прошлом сезоне, хорошо начал этот сезон, но сейчас есть спад, и это тоже нормально. Нам надо воспользоваться этим. "Ренн" все равно является сильной командой. Но этот спад может пойти нам пользу, мы должны настроиться на соперника и воспользоваться его слабыми сторонами.

    Я не хочу сказать, что уровень французского чемпионата выше российского, если взять в целом. Но надо вынести из этого списка "ПСЖ", так как эта команда всегда участвует в Лиге чемпионов. Что касается других команд, я не вижу большой разницы. Особенно если брать участников Лиги чемпионов от России и от Франции.

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    • Что касается атмосферы в раздевалке, то мы настроены решительно, в голове каждого игрока есть мысль воспрянуть, одержать победу. Их было не так много в последних матчах. Нам действительно надо победить, спасти первую часть сезона не только для клуба, но и для болельщиков, для нас лично. Отыграть для себя и для команды. Мы настроимся очень серьезно. Нет упаднических настроений, мы хотим показать, на что способны», — приводит слова Кабелла «Спорт-Экспресс». 0

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