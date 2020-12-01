Мусаев заявил о максимальном настрое на встречу с «Ренном»

Главный тренер «Краснодара»поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном».

«Матч с "Ренном" — ключевой с точки зрения выхода в евровесну. Настрой максимальный, все наши силы будут направлены на эту игру.

У нас нет времени жить вчерашним днем — мы уже забыли "Химки" и "Севилью". Если ты в спорте, всегда бывают тяжелые моменты. Все наши мысли только о "Ренне" и о том, как пройти дальше в Европу.

Мы видим, насколько высоки скорости в Лиге чемпионов, насколько высок уровень принятия решений и технического мастерства. Мы понимаем, что это ориентир, к которому нужно стремиться.

Нам всем нужно учесть, что не стоит входить в сезон, когда нет полноценной подготовки. Чтобы поддерживать такой темп, играя две игры в неделю, нужна большая "скамейка". Никто не ожидал, что будет такое количество болезней и травм.

Каждый матч несет огромную пищу для размышлений. Нужно все это правильно осмыслить и внести коррективы в работу команды», — приводит слова Мусаева «Чемпионат». 0