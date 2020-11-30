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    Доннарумма: Я хочу остаться в «Милане» надолго

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    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма коснулся темы продления контракта с клубом.

    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма

    «С этим нет никаких проблем. Мой агент Мино Райола обязательно поговорит с клубом. Я хочу как можно дольше оставаться в "Милане", посмотрим, какое решение примет клуб. Хочу как можно дольше наслаждаться моментом», — цитирует голкипера Football Italia.

    Доннарумма — воспитанник «Милана». За основную команду клуба он выступает с 2015 года. В текущем розыгрыше Серии А он провел за команду восемь матчей.

    Напомним, действующий контракт 21-летнего итальянца истекает летом 2021 года. 0

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