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    «Манчестер Юнайтед» увезет очки из Лондона

    Фулхэм — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»
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    Андре Онана
    26 января в 23- туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Января 2025 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 22:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: после 22 туров «Фулхэм» располагается на 10-м месте в таблице АПЛ с 33 очками.

    Последние матчи: в матче против «Лестера» команда Марку Силвы провела очень качественную игру и завоевала заслуженные три очка, почти ничего не позволив сделать сопернику у своих ворот.

    Фулхэм — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Первый тайм не принес забитых голов, а сразу после перерыва Смит-Роу вывел свою команду вперед. Второй мяч «Фулхэм» забил на 68-й минуте после точного удара Адама Траоре.

    Ранее было поражение в гостях от «Вест Хэма» (2:3) и победа в Кубке Англии над «Уотфордом» (4:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Тете (з), Нельсон (п).

    Состояние команды: в этом сезоне «Фулхэм» смотрится очень достойно и по делу идет в середине турнирной таблицы. Команда показывает довольно качественный и сбалансированный футбол, но при этом бывает нестабильна.

    В атаке главной звездой является Рауль Хименес, вернувшийся наконец на свой уровень, а в полузащите заводилой выступает Ивоби. Но есть проблемы в обороне, которая очень часто допускает грубые ляпы, привозя голы на ровном месте.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: сейчас «Манчестер Юнайтед» идет лишь на 13-м месте в таблице АПЛ с 26 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в матче Лиги Европы дружина Рубена Аморима вырвала победу у шотландского «Рейнджерс» со счетом 2:1, забив решающий мяч в компенсированное время.

    Его автором стал капитан и лидер Бруну Фернандеш. До 88-й минуты «МЮ» спокойно контролировал ход игры, но пропустил и допустил нервную концовку.

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    До этого было домашнее поражение от «Брайтона» (1:3) и победа над «Саутгемптоном» (3:1).

    Не сыграют: травмированы — Линделеф (з), Маунт (п), Шоу (з), под вопросом выход Йоро (з) и де Лигта (з).

    Состояние команды: при Амориме «МЮ» постоянно бросает из стороны в сторону и часто непонятно, что можно от команды ожидать в следующем туре.

    Единственное, что сейчас удалось португальцу это стабилизировать состав и определиться с костяком для себя. В остальном у нового наставника еще работы непочатый край. Понятно, что сезон уже провален и о еврокубках можно забыть.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «МЮ» выиграл дома (1:0)

    • В прошлом сезоне «Фулхэм» проиграл на своем поле (0:1), но победил на выезде (2:1)

    • В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «МЮ» (2:1 и 3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Фулхэма» дают 2,23, а на «Манчестер Юнайтед» — 3,40, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,04, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.

    Прогноз: несмотря на не лучшие результаты в последнее время «МЮ» вполне способен показать свой лучший футбол в этой встрече. «Фулхэм» стилистически подходит манкунианцам, играя в высокий прессинг.

    Атакующая линия гостей получит немало шансов выйти на оперативный простор и наказать пару раз в контратаке, это как раз то, что и нужно Диалло, Хойлунну и компании. Ну а защита «МЮ» во главе с Онана все-таки должна выстоять, пусть будет и не в оптимальном составе.

    Основная ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 1,72.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет за 3,40.

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