26 января в 23- туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: после 22 туров «Фулхэм» располагается на 10-м месте в таблице АПЛ с 33 очками.

Последние матчи: в матче против «Лестера» команда Марку Силвы провела очень качественную игру и завоевала заслуженные три очка, почти ничего не позволив сделать сопернику у своих ворот.

Первый тайм не принес забитых голов, а сразу после перерыва Смит-Роу вывел свою команду вперед. Второй мяч «Фулхэм» забил на 68-й минуте после точного удара Адама Траоре.

Ранее было поражение в гостях от «Вест Хэма» (2:3) и победа в Кубке Англии над «Уотфордом» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Тете (з), Нельсон (п).

Состояние команды: в этом сезоне «Фулхэм» смотрится очень достойно и по делу идет в середине турнирной таблицы. Команда показывает довольно качественный и сбалансированный футбол, но при этом бывает нестабильна.

В атаке главной звездой является Рауль Хименес, вернувшийся наконец на свой уровень, а в полузащите заводилой выступает Ивоби. Но есть проблемы в обороне, которая очень часто допускает грубые ляпы, привозя голы на ровном месте.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: сейчас «Манчестер Юнайтед» идет лишь на 13-м месте в таблице АПЛ с 26 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в матче Лиги Европы дружина Рубена Аморима вырвала победу у шотландского «Рейнджерс» со счетом 2:1, забив решающий мяч в компенсированное время.

Его автором стал капитан и лидер Бруну Фернандеш. До 88-й минуты «МЮ» спокойно контролировал ход игры, но пропустил и допустил нервную концовку.

До этого было домашнее поражение от «Брайтона» (1:3) и победа над «Саутгемптоном» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Линделеф (з), Маунт (п), Шоу (з), под вопросом выход Йоро (з) и де Лигта (з).

Состояние команды: при Амориме «МЮ» постоянно бросает из стороны в сторону и часто непонятно, что можно от команды ожидать в следующем туре.

Единственное, что сейчас удалось португальцу это стабилизировать состав и определиться с костяком для себя. В остальном у нового наставника еще работы непочатый край. Понятно, что сезон уже провален и о еврокубках можно забыть.

Статистика для ставок

В первом круге «МЮ» выиграл дома (1:0)

В прошлом сезоне «Фулхэм» проиграл на своем поле (0:1), но победил на выезде (2:1)

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «МЮ» (2:1 и 3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фулхэма» дают 2,23, а на «Манчестер Юнайтед» — 3,40, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,04, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.

Прогноз: несмотря на не лучшие результаты в последнее время «МЮ» вполне способен показать свой лучший футбол в этой встрече. «Фулхэм» стилистически подходит манкунианцам, играя в высокий прессинг.

Атакующая линия гостей получит немало шансов выйти на оперативный простор и наказать пару раз в контратаке, это как раз то, что и нужно Диалло, Хойлунну и компании. Ну а защита «МЮ» во главе с Онана все-таки должна выстоять, пусть будет и не в оптимальном составе.

Основная ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 1,72.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет за 3,40.