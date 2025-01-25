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    Гол Калафьори принес «Арсеналу» победу над «Вулверхэмптоном»

    «Вулверхэмптон» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор голов

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    В матче 23-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде минимально победил «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

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    Фрагмент матча

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого на 74-й минуте стал Рикардо Калафьори.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Арсенал Лондон 0:1
    Гол: 0:1 Риккардо Калафьори (74') Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти (Родригу Гомеш, 87'), Сантьяго Буэно, Эммануэль Агбаду, Нелсон Семеду, Райан Айт Нури (Гонсалу Гуэдеш, 87'), Жуан Гомес, Пабло Сарабия (Жанрикне Беллегард, 75'), Матеус Кунья, Йёрген Странн Ларсен (Хван Хи Чан, 32'), Andre (Томми Дойл, 87') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Кай Хаверц, Деклан Райс, Томас Парти, Итан Нванери (Риккардо Калафьори, 46'), Майлс Льюис-Скелли, Леандро Троссард, Габриэл Мартинелли (Киран Тирни, 87') Предупреждения: Жуан Гомес (36'), Юрриен Тимбер (44'), Жуан Гомес (70') Удаление: Майлс Льюис-Скелли (43')

    Календарь и таблица АПЛ

    Победа позволила «Арсеналу» набрать 47 очков и закрепиться на второй позиции. У «Вулверхэмптона» 16 очков и 17-е место.

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